Новости Еще две страны упрощают визовый режим для россиян Эксперты комментируют упрощение визового режима для россиян, введенное властями Папуа-Новая Гвинея и Пакистана

«Государство Папуа-Новая Гвинея планирует открывать и развивать новые туристические рынки. Теперь россияне, а также граждане других стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС ) смогут оформить электронную визу для посещения страны», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную газету Post Courier. Петрус Томас, министр иммиграции и безопасности границ государства, беседуя со СМИ, заявил о том, что теперь для граждан России и других стран АТЭС появится возможность оформлять электронные визы для посещения Папуа-Новая Гвинея. Напомним, что ранее россиянам за визой в Папуа-Новая Гвинея нужно было обращаться в консульский отдел посольства Австралии, поскольку официального представительства у государства на территории нашей страны нет. Упрощение визового режима связано с желанием увеличить свое присутствие на туристических рынках разных стран, и является положительным результатом удачных встреч в рамках саммита АТЭС-2018, - отмечается в материале Post Courier. «Благодаря этому нововведению, наша индустрия туризма открыта примерно для 3 млрд потенциальных туристов из 20 стран мира», - заявил в ходе своего интервью гвинейскому изданию Петрус Томас. В интервью нашему корреспонденту Яна Бахтеузова, менеджер отдела экзотики компании Spectrum, говоря о привлекательности этого направления для россиян, заявила: «Мы не работаем с Папуа Новая Гвинея в чистом виде. В некоторые наши программы включено посещение той части Папуа, которая принадлежит Индонезии. Туристы прилетают в индонезийский город Джайяпура, и безвизовый режим посещения Индонезии для россиян действует и здесь на срок пребывания до 30 дней. Программы с посещением Папуа не пользуются большим спросом, поскольку цена достаточно высокая и за счет сложного авиаперелета, и за счет наземной программы. Которая предлагается в основном в виде индивидуальных туров - группы сюда собираются крайне редко». Сделать свое направление привлекательнее для россиян решил и Пакистан. Россия недавно попала в список стран, чьи граждане могут оформить визу по прилету. В ходе пресс-конференции, премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что это новый шаг по укреплению отношений между странами и установлению взаимного безвизового режима. Отметим, что на данный момент отдых в Пакистане у российских туристов большим спросом не пользуется. Определенную роль здесь сыграло некое предубеждение против неспокойной обстановки в стране ввиду постоянного конфликта с соседней Индией. Также направление очень дорогое. Софья Гаврилова, Product manager компании «Открытие», говоря об актуальности визы по прилету для россиян, рассказала: «Запросов от туристов на отдых в Пакистане у нас становится все меньше. В основном туда ездят деловые туристы, популярен медицинский туризм, трекинг-туризм. Говорить о том, что визовые послабления привлекут массового туриста нельзя, скорее изменение ценовой политики поможет массовому росту туристического потока. Сейчас визовые изменения будут очень интересны тем, кому нужно попасть в Пакистан несмотря ни на что, к примеру, если кто-то собирается создать семью с местным жителем, важная деловая поездка и прочее. Пока более привлекательно для туристов выглядят предложения соседней Индии – экскурсионный тур по «Золотому треугольнику» обойдется в 500 американских долларов на человека на человека. Тур в Иран будет стоить порядка 900 американских долларов на человека, а тур в Пакистан дешевле 2000 американских долларов на человека найти невозможно, туда нет прямых перелетов, да и само направление недешевое». /TOURBUS.RU

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