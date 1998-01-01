Новости «Подмосковному Зальцбургу» не хватает туристической инфраструктуры В столице прошла пресс-конференция, посвященная большой программе летних музыкальных open-air- фестивалей в Московской области

«Музыкальные фестивали в формате open-air — а их становится всё больше! - в равной мере «работают» не только на развития туризма в Подмосковье, но и на туристический имидж России в целом. Пётр Ильич Чайковский входит в число самых исполняемых композиторов и в мире, и в России» , - заявила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева в ходе прошедшей в столице пресс-конференции, - сообщает наш специальный корреспондент. Пятый фестиваль музыки Чайковского в Клину, посвящённый 125-летию открытия дома-музея композитора, откроется 21 июня музыкальным проектом «Улыбка Чаплина» (Chaplin’s Smile) с участием выдающегося скрипача Филиппа Квинта, пианистки Зарины Шиманской и внучки Чарльза Чаплина Киры Чаплин. На следующий день Евгений Миронов и Юрий Башмет представят спектакль-концерт «Ван Гог. Письма к брату». 29 июня состоится российская премьера одноактных балетов Сергея Полунина Sacre и Paradox. Завершится фестиваль 30 июня гала-концертом лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского - в том числе и того, который сейчас проходит в Москве и Петербурге. «В европейских странах формат open-air очень популярен — например, только в маленькой Эстонии проводится 24 музыкальных фестиваля. И, разумеется, мы мечтаем о тех временах, когда Клин станет столь же востребованным у музыкантов и музыкальных туристов всего мира, как и моцартовский Зальцбург, - рассказал художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман («Геликон» представит 23 июня в рамках фестиваля оперу «Иоланта»). - И первый шаг к этому сделан — администрацией Клинского городского округа выделен участок под строительство многофункционального комплекса, который будет включать концертные и репетиционные залы». К сожалению туристической структурой - гостиничной и ресторанной — Клин пока похвастаться не может. «У нас были большие проблемы даже с размещением участников фестиваля», - пояснила г-жа Ширалиева. Сравнение с тем же Зальцбургом просто обескураживает: отельный поисковик предлагает несколько сот вариантов в «городе Моцарта» и менее двух десятков — в «городе Чайковского». «Геликон-опера» продолжит нынешним летом фестиваль «Опера у стен монастыря» - опера Чайковского «Мазепа» будет показана (16 и 17 июля) в Серпухове и Коломне (16 и 17 июля). «Коломна сегодня — бесспорный лидер подмосковного туризма, и как её публика не представляет себе летнего сезона без наших спектаклей, так и мы с нетерпением ждём выезда в этот замечательный город», - констатировал г-н Бертман. География «оперно-монастырского» фестиваля будет с каждым годом расширяться. Особенно перспективен в этом отношении Спасо-Бородинский монастырь, возле стен которого можно представлять — полностью или во фрагментах — оперу Прокофьева «Война и мир». Не классикой единой живо летнее Подмосковье: на берегах реки Пахры 6 и 7 июля пройдёт международный фестиваль «Jazzовые сезоны в Горках Ленинских», которые в минувшем году вошёл в десятку лучших джазовых open-air фестивалей России. «Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком — все ансамбли звучат там просто потрясающе! - сказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман. - Это удивительно, насколько природа, аллеи, усадьба Рейнбота создаёт не только особую атмосферу, ни и какой-то акустический рай!» Хедлайнерами 2019 года в Горках Ленинских станут всемирно известный трубач и концептуалист Кристиан Скотт, американский органист Ларри Голдингс и его трио, а также Валерий Сюткин и его проект «Light Jazz». Есть в Московской области и пока ещё не очень известные мероприятия формата open-air — как, например, Пушкинский фестиваль в Больших Вязёмах. Или проводящийся пока на муниципальном уровне музыкальный фестиваль возле церкви Рождества Богородицы в селе Подмоклово — уникального памятника русской архитектуры XVIII века (10 августа он также продёт в пятый раз). В предыдущие годы программы фестиваля были посвящены барочной музыке. В нынешнем году его темой будет неизвестная русская музыка, в котором встретятся две совершенно разные, но все же пересекающиеся культуры — классика (русская музыка XVII и XVIII веков) и фольклор. Среди участников - российские ансамбли «Pratum Integrum», «Intrada», «Хронос», «Нерехтский рожечный хор», «Под облаками» и др. «Фирменным стилем фестиваля остается элитарный состав его участников – лучшие образцы традиционной и барочной русской музыки будут исполнять признанные мэтры данных направлений: профессура Консерватории им. П.И.Чайковского и авторитетные исследователи и хранители фольклора. -- рассказала аспирантка Московской консерватории, дочь настоятеля храма Вера Воронежская. - А сам фестиваль - “Неизвестная русская музыка” – плод наших размышлений над тем, какую роль занимает отечественная музыка в общемировом пространстве, - Это возможность заговорить на родном языке, понять свои корни. В программе вы найдете». Некоторые московские турфирмы организуют однодневные туры на фестиваль в Подмоклово. Но в целом — пока! - уровень сотрудничества организаторов музыкальных фестивалей и организаторов туризма очень невысок. По мнению экспертов, активизировать его могло бы присутствие фестивалей open-air на туристических выставках в особенности на MITT. /TOURBUS.RU

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