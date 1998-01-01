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20 июня
«Туристические» автоперевозчики не спешат получать лицензии
Наш портал попытался разобраться, почему не выполняется новый закон об обязательных лицензиях для заказных автобусных перевозок
К неожиданным последствиям привело намерение российских властей упорядочить сферу заказных автобусных перевозок, в первую очередь ориентированных на сферу туризма: по словам председателя правления Союза ассоциаций автоперевозчиков пассажиров «Регионы» Олега Куксова, за 10 дней до окончания процесса лицензирования в Петербурге документы для этого подали всего …10% от общего числа перевозчиков, –
сообщает наш петербургский корреспондент.
«Несмотря на то, что осталось всего 10 дней, львиная доля перевозчиков документы на лицензирование так и не подала, - сообщил он журналистам 18 июня в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс Северо-Запад». – И это не совсем понятно: то ли они решили уйти в «тень», то ли цифры о наличии количества компаний, ориентированных на выполнение заказных автобусных перевозок, оказались настолько завышенными».
Кроме оформления самой лицензии, нужно внести сведения о каждом автобусе и в специальный реестр – иначе грозят неприятности. Наряду с подачей ряда документов, процедура лицензирования предусматривает выполнение вереницы требований, в числе которых, к примеру, обязательное оснащение машины цифровым тахографом и системой ГЛОНАСС.
Если владелец автобуса решится использовать его без лицензии, за отсутствие разрешения должностным лицам грозит штраф до 50 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - до 100 тыс., а юридическим лицам - до 400 тыс. рублей. А при повторном нарушении транспортное средство просто конфискуют.
«Кроме того, что процедура получения лицензии оказалась, как обычно, крайне «сырой» и изобиловала целым рядом накладок, оснащение автобусов такими повышающими безопасность пассажиров устройствами, как тахограф или ГЛОНАСС, вновь легло на плечи предпринимателей», - поясняет генеральный директор туристической компании «Бест Драйв» Кира Журавская.
Например, стоимость тахографа обычно начинается от 30 тыс. рублей, а расходы на установку ГЛОНАСС составляют от 25 тыс. «Если же речь идет не об одной, а о нескольких машинах, их подготовка для прохождения процедуры лицензирования выливается в изрядную «копеечку», – констатирует она.
Резкое сокращение интереса к заказным перевозкам, как считают эксперты, может быть обусловлено двумя факторами. С одной стороны, значительное увеличение затрат на транспорт, осуществляющий такие перевозки, вынудил отказаться от них целый ряд игроков – им просто стало невыгодно работать в этом направлении.
С другой, к спаду предложения ведут и постоянно ужесточающиеся требования: здесь стоит вспомнить хотя бы длинную историю введения возрастного ценза для машин, перевозящих организованные группы детей, которое в очередной раз хотя и отложили сразу до 30 июня 2020 года, но вовсе от него не отказались.
В этой связи специалисты не исключают, что после завершения процедуры лицензирования рынок ждет новое повышение стоимости на перевозку: в условиях снижения конкуренции среди легальных перевозчиков цены могут вырасти. Либо заказчикам туров придется рисковать и пользоваться услугами нелегалов, у которых стоимость транспортировки туристов наверняка окажется значительно ниже.
/TOURBUS.RU
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