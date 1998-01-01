Новости Где туристам лучше всего спастись от жары? Компания Aviasales назвала самые «прохладные» направления нынешнего жаркого лета

"До конца недели синоптики вновь обещают 30-градусную жару летом в Москве, Казани и других городах России, но есть несколько направлений, где можно освежиться при температуре не выше 15 градусов. В тройку самых холодных мест для путешествий вошли архипелаг Шпицберген, столица Гренландии Нуук и Фарерские острова, где воздух в лучшем случае прогреется до +12", — рассказал нашему порталу PR-директор компании Aviasales Янис Дзенис.

Самым холодным направлением стал Шпицберген, максимальная температура там +5 градусов. "В обе стороны из Москвы в Лонгйир можно улететь от 35,9 тыс. рублей. В эту цену включена возможность посетить самый северный аэропорт мира с регулярными рейсами", — отметил он.



На втором месте столица Гренландии Нуук, температура там +10. Путешествие сюда обойдется дороже всех остальных холодных городов — билеты из Москвы туда-обратно стоят минимум 118 тыс. рублей.

"Следом идут Фарерские острова с максимальной летней температурой +12. За билеты туристам придется заплатить минимум 24,6 тыс. рублей, что почти в пять раз дешевле поездки в Гренландию", — заметил эксперт.

По его словам, отдохнуть летом в прохладе также позволяют города Рейкьявик в Исландии и Нарвик в Норвегии. Перелет из Москвы в Исландию стоит от 16,9 тыс. рублей, на север Норвегии — от 44,2 тысяч.



Во вторую пятерку холодных мест попали города с максимальной летней температурой +15. "Дешевле всего улететь из Москвы в Мурманск — за 6,6 тыс. рублей, а за границей самым бюджетным вариантом будет финский город Ивало – перелет стоит от 15,7 тыс. рублей", — сообщил Янис Дзенис.



Также в поисках прохлады можно посетить главный порт Шотландии Абердин, что обойдется в 24,2 тыс. рублей. "Немного дороже стоит перелет из Москвы в самый северный город Швеции Кируну — от 28,6 тыс. рублей. А заядлые путешественники могут слетать в столицу Аляски Джуно, правда, стоит это минимум 71,3 тыс. рублей", — рассказал эксперт.



Отметим, что расчеты столичных метеорологов показывают, что в субботу столбики термометров в Москве могут установить новый температурный рекорд, установленный в начале прошлого века.

"В субботу будет не просто жарко, а очень жарко: ожидаем до +30...32 градусов. Это значит, что температура может превзойти рекорд. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1917 году — +31,8 градуса", — сообщил сегодня в СМИ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, необычайно жаркий июнь на всей европейской территории России связан с блокирующим антициклоном, установившимся над Европой в средней тропосфере.

/TOURBUS.RU



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