|
19 июня
Национальное агентство Италии по туризму (ENIT) - официальный партнер премии Russian Business Travel & MICE Award – 2019
Церемония вручения Десятой Юбилейной премии RBT&MA пройдет в столице 10 октября
Национальное агентство Италии по туризму (ENIT) выступит страной-партнером Десятой юбилейной премии RBT&MA, вручение которой пройдет в рамках Всероссийского Дня MICE 10 октября.
Миссия Национального агентства Италии по туризму (ENIT) состоит в продвижении на туристических рынках зарубежных государств маркетинговых стратегий, способствующих формированию общественного мнения, направленного на увеличение туристического спроса в направлении Италии.
ENIT было образовано в 1919 году. В настоящее время открыто около 28 представительств в 25 странах мира. Московское представительство функционирует с 2001 года.
Слоган бренда Италия - A beauty to treasure/ «Сохраняйте прекрасное» - призывает бережно относиться к богатейшему наследию этой прекрасной станы и акцентирует внимание на его высокой ценности, что делает Италию идеальным направлением отдыха класса люкс.
Ведь это уникальная страна, где даже в одной поездке можно объединить отдых на море, катание на лыжах, посещение известнейших городов-памятников искусства, лечение на термальных курортах, где можно прикоснуться к многовековой культуре, насладиться великолепной кухней и вином и окунуться в Italian lifestyle. Просто быть там - уже лучший способ провести ваше свободное время.
В соцсетях бренд отмечен хэштегом #treasureitaly #сокровищаИталии, сайт о стране www.italia.it/ru
В рамках сотрудничества с премией, ENIT учредило специальную номинацию: «Лучший организатор инсентив-программ в Италии». Новая номинация не участвует в общем голосовании. Победители и лауреаты будут избраны учредителем.
Заявку можно подать здесь.
Номинирование на соискание премии RBT&MA 2019 заканчивается 30 июня, с 1 июля стартует открытое онлайн-голосование за номинантов. Победители и лауреаты конкурса будут объявлены на Десятой юбилейной торжественной церемонии награждения премии RBT&MA, которая пройдет 10 октября в рамках Всероссийского Дня MICE.