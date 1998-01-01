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19 июня
Наши туристы теперь смогут отдыхать на Мальдивах без визы три месяца

Эксперты обсуждают, скажутся ли на турпотоке новые визовые договоренности между Россией и Мальдивской Республикой


Правительство России одобрило проект соглашения между о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдивской Республики. Соответствующий документу на официальном интернет-портале правовой информации.

 

Согласно документу россияне смогут прилетать на Мальдивы по загранпаспорту, если у них нет намерений осуществлять в этой стране трудовую деятельность, учиться или проживать. При этом срок безвизового пребывания увеличится с одного месяца до тех.

После достижения всех необходимых договоренностей с мальдивской стороной министерству иностранных дел России поручено подписать его от имени правительства РФ для окончательного вступления силу.

 

Как отметила, комментируя нам этот документ, Екатерина Бойко, PR-менеджер компании ANEX Tour, «На данный момент без виз на Мальдивах россиянам можно находиться 30 дней, и продление безвизового режима до  90 дней существенно не отразится на спросе, так как средняя продолжительность пребывания в туре сейчас составляет  9-11 ночей.

 

Запросы на пребывание с пребыванием от 20 ночей и выше у нас не поднимаются выше 1% от общего объема. В то же время, спросна напрвлении  стабильно растет, наши продажи 2019 года превышают аналогичный период прошлого года в три раза».

 

Риметим, что, по данным Министерства туризма Мальдивских островов, за период январь-март страну посетили 26284 туриста из Российской Федерации, что на 7,7% больше, чем в прошлом году. При этом в марте годовой прирост российского турпотока составил 18% по сравнению с мартом 2018 года.

Общий прирост иностранного турпотока на Мальдивы в первом квартале составил +15%, а Россия оказалась на седьмой позиции в топ-10 въездных рынков Мальдивских островов.

 

Как отмечает Ирина Мишина, пресс-представитель туроператора «Мальдивиана», «в этом году мы ожидаем рост продаж на острова Индийского океана, и прежде всего на Мальдивы. Это связано с тем, что отели постоянно предлагают различные программы: раннее бронирование, скидки до 50% на проживание, апгрейд номеров,  спецпредложения для семейного отдыха. Клиенты, конечно, с удовольствием пользуются этими выгодными предложениями.

Кроме того, в этом сезоне представлен и большой выбор вариантов перелета».

/TOURBUS.RU

 


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