Новости Подешевеет ли Куба? Эксперты обсуждают, повлияют ли на уровень цен и спрос введенные властями США новые ограничения на посещение Кубы американскими гражданами

Как сообщает АТОР, правительство Соединенных Штатов вернулось к ряду отмененных ранее ограничений на посещение Кубы. Так, под новое эмбарго попали групповые образовательные поездки, один из самых распространенных видов путешествий, позволяющий гражданам США обойти прямой запрет на въезд на Кубу. Также прекращена выдача лицензий для путешествий на Кубу частным и корпоративным судам и самолетам, в результате чего американцы не смогут попасть на Кубу на круизных судах и яхтах. Это – самый главный удар по турпотоку. США являются вторым по величине въездным рынком Кубы после Канады (257 тыс. прибытий в первом квартале 2019 года), при этом свыше половины – 55% американских туристов прибывает на остров именно на круизных судах. В то же время, американцы все еще смогут поехать на Кубу для научных исследований, для журналистской работы и для профессиональных встреч. Авиакомпаниям США также пока разрешено продолжать коммерческие рейсы на Кубу. Однако, по словам директора представительства министерства туризма Кубы в РФ Хуана Карлос Эскалона, которого цитирует АТОР, снижения стоимости проживания в гостиницах не произойдет. «Цены не будут меняться. Куба строила туризм независимо от Америки. Хотя, конечно, туристов из США станет меньше», – отметил он. Схожей точки зрения о сохранении цен в отелях кубинского направления на прежнем уровне придерживаются и опрошенные нашим порталом туроператоры. Как отметила в беседе с нами Светлана Баранова, пресс-секретарь TEZ Tour, «Врядли введение санкций для граждан США как-то существенно отразится на ценах в отелях Кубы. Направление пользуется пользуется высоким спросом у туристов и с европейских рынков. Также в предстоящем сезоне направление может еще больше усилить свои позиции на российском рынке — министерство туризма Кубы объявило Россию страной-партнером международной выставки FitCuba-2020, которая пройдет в мае будущего года в Варадеро». Руководитель отдела Карибского бассейна и Латинской Америки компании «ВАНД» Ирина Овчинникова также уверена, что снижения цен ожидать не стоит. «К тому же,- отметила эксперт, - это пока заявления, по факту перевозка из Америки еще сохраняется по крайней мере на следующий месяц». Спрос на кубинское направление в летнем сезоне-2019 участники рынка оценивают между тем, как как «стабильный». По данным туроператоров «Интурист», «Библио-Глобус», ANEX Tour, продажи соответствуют объемам прошлого года. «В сезоне лето-2019 туры на Кубу продаются в запланированных объемах. По сравнению с прошлым годом, наблюдаем увеличение продолжительности туров, фиксируется большой спрос на 11 ночей», – сообщили в пресс-службе ANEX Tour. Специалисты туроператора отмечают увеличение глубины продаж по направлению: если в прошлом году она составляла в среднем 40 дней, то в этом сезоне выросла до 70 дней. В топе летних продаж по Кубе туроператора «Библио-Глобус» отели 5*, как на Варадеро, так и на островах. Средний чек за тур на двоих на Кубу с учетом авиаперелета и размещения в отеле 4-5* составляет 127 тыс. руб. По данным туроператора, основной тренд летнего сезона-2019 – рост бронирований дорогих отелей в Гаване. Эксперты туроператора ICS Travel Group оценили рост продаж летней Кубы в 10% год к году. В топе спроса – пляжный отдых (Варадеро и острова Кайо Коко, Кайо-Санта-Мария и пр.). При этом многие туристы уже на месте приобретают и экскурсии по Кубе. В топе продаж туроператора «Интурист» – комбинированные туры в Гавану и Варадеро, а также пляжные туры на остров Кайо-Санта-Мария. В основном бронируются отели 4-5*. /TOURBUS.RU

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