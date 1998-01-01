Новости Президент поручил через полтора года ввести единые электронные визы Стали известны сроки и подробности введения электронной визы, которая позволит заметно увеличить турпоток в нашу страну

Президент Владимир Путин подписал поручение премьеру, главам МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию, - сообщает «КоммерсантЪ». Напомним, что сейчас этот сервис действует только для посещения гражданами 18 стран Дальневосточного федерального округа, а с 1 июля по электронной визе можно будет посещать Калининградскую область. В поручении президента перечислены ответственные за его выполнение — премьер Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель ФСБ Александр Бортников. В документе говорится, что электронные визы, которые заработают с 1 января 2021 года, будут однократными и краткосрочными — до 16 дней. При этом виза будет универсальной: ее обладатель сможет посещать РФ в туристических, деловых, гуманитарных целях, а также с гостевым визитом. Общероссийская электронная виза, в отличие от электронных виз, выдаваемых для ДФО, и тех, которые начнут выдаваться для поездок в Калининградскую область, будет платной. Обсуждаемая стоимость — до $50. В перспективе электронная виза может быть сделана многократной, - отмечает издание. Список стран, граждане которых смогут с 2021 года пользоваться визовым онлайн-сервисом, будет утвержден правительством отдельно. Его подготовит МИД РФ. По данным издания, в него точно войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС и не входящие в Евросоюз государства Шенгенской зоны, а также, возможно, Новая Зеландия. Великобританию, Канаду и США включать в список пока не планируется. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила «Коммерсанту», что «поручению президента о введении электронной визы на территории всей страны с 1 января 2021 года предшествовало почти полгода напряженной работы огромного числа министерств и ведомств», и назвала планирующиеся изменения «настоящим прорывом для туризма». «Россия после введения электронных виз станет государством с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран. Мировая практика показывает, что либерализация визового режима напрямую повышает въездной туристический поток в среднем на 20-40 процентов», — сказала г-жа Догузова. «Туроператоры ожидают, что с внедрением электронных виз турпоток в Россию значительно увеличится. Практика показывает, что отмена визового режима ведет к росту турпотока на уровне 40%. Упрощение в виде выдачи электронных виз позволит увеличить турпоток как минимум на 20-25%. В основном рост произойдет за счет увеличения количества самостоятельных путешественников», — сообщает между тем АТОР. В ассоциации подчеркивают, что рост произойдет в первую очередь за счет самостоятельных туристов, которые прежде опасались ехать в Россию из-за сложной процедуры оформления визы. Эксперты подчеркивают, что наиболее важно обеспечить выдачу электронных виз гражданам соседних и ближайших европейских стран, так как действующий сейчас безвизовый режим со многими странами Латинской Америки не дает прироста турпотока – оттуда слишком далеко и слишком дорого лететь. «Можно рассчитывать на рост турпотока только из таких стран, с которыми у России развитое авиасообщение, а время перелета не превышает пяти часов», — сообщили в АТОР. Предполагаемая стоимость визы в $50, по мнению туроператоров, не отпугнет туристов, так как сейчас они, как правило, платят больше, обращаясь в визовые центры и к посредникам. При этом эксперты озабочены тем, что поток за счет электронных виз вырастет в первую очередь в Москву и Петербург, которые сейчас в высокий сезон и так с трудом справляются с наплывом туристов. «Очевидно, что визовые проблемы - основное препятствие для роста турпотока из Европы, - заявил нашему порталу Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин». – Поэтому введение электронных виз для туристов способно быстро привести к его значительному росту». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка