Costa Cruises запустила русскоязычный сайт

Ведущая итальянская круизная компания Costa Cruises продолжает предпринимать шаги по увеличению присутствия на российском рынке. 11 июня компания запустила новый сайт на русском языке costacruises.ru, который позволит российским путешественникам получить максимально быстро всю информацию о предложениях Costa и быть в курсе всех деталей маршрута на этапе подготовки к путешествию.

Россия — стратегически важный рынок для Costa Cruises, обладающий высоким потенциалом. В мире круизный отдых сейчас популярнее, чем когда-либо: эта отрасль развивается на 20% быстрее, чем отдых на суше. По итогам двух последних лет компания Costa зафиксировала феноменальный рост своих бизнес-показателей по России – еще одно доказательство, что это многообещающий рынок для круизного сектора. И эта тенденция обещает сохраниться в ближайшее десятилетие.

Уровень цифровой вовлеченности россиян исключительно высок. Российские путешественники являются продвинутыми онлайн-пользователями и активно используют интернет для бронирования билетов и отелей. Чтобы сделать общение с Costa Cruises более комфортным, компания переводит на русский язык всю доступную на сайте информацию. Новый сайт стал проще в использовании, быстрее и интереснее.

Теперь потенциальный или будущий круизный пассажир может рассматривать лучшие фотографии из круизных маршрутов или отправиться в виртуальный тур в выбранный регион и узнать, что предлагает каждая из остановок на пути следования лайнера. Даты, цены, типы кают и их наличие сведены в одной удобной таблице.

Специальный раздел посвящен новому лайнеру Costa Smeralda. На сайте можно рассмотреть дизайн и устройство всех его палуб, названных в честь туристических мест Италии. Побывать во всех типах кают и разобраться в их различиях и преимуществах. Уделить особое внимание новым каютам с «террасой над морем», чудесным дополнительным пространством для неторопливого завтрака или занятий йогой.

Также на сайте можно узнать, в чем особенность и отличительная черта лайнера Costa Smeralda от других круизных судов - это первый в мире круизный лайнер на ПСГ (природном сжиженном газе), самом экологически чистом топливе в настоящий момент.

20 октября 2019 года круизный лайнер нового поколения Costa Smeralda отправляется в 15-дневный круиз из Гамбурга в Савону. Путешествие включает двухдневные остановки европейских городах с иторическим и культурным наследием:в Гамбурге, Роттердаме, Лиссабоне, Барселоне и Марселе.

4 ноября начнется 6-дневный инаугурационный круиз из Савоны с заходом в Барселону, Марсель и Чивитавеккью (Рим). Costa Smeralda продолжит путешествие по Западному Средиземноморью до апреля 2021 года — к вашим услугам недельные круизы в Савону, Марсель, Барселону, Пальма-де-Майорку, Чивитавеккью и Специю.

Именно этот маршрут наряду с круизом по северным столицам с выходом из Санкт-Петербурга пользуется особой популярностью у российского туриста. CostaCruises готова сделать все, чтобы закрепить лидерские позиции на рынке России: готовить самые вкусные итальянские блюда, устраивать самые веселые итальянские вечеринки, возить в самые интересные экскурсии и обслуживать российских путешественников на родном языке.

/TOURBUS.RU