Введение нового порядка приема китайских тургрупп все же отсрочили

«Мы не против регулирования, но просим защитить нас от необдуманных действий, которые создают для бизнеса совершенно неожиданные проблемы, появляющиеся на пустом месте», - так охарактеризовала ситуацию с приемом безвизовых китайских туристов в Петербурге генеральный директор туристической компании «Бест Драйв» Кира Журавская, выступая сегодня перед журналистами.



По ее словам, реализация соглашения между правительствами РФ и Китая о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года достаточно успешно выполнялось до 2015 года.

«А затем стали появляться все новые и новые преграды, которые не были предусмотрены текстом соглашения. – говорит Кира Журавская. – Ведь в идеале порядок согласования прост и понятен: китайский партнер присылает нам список туристов, мы его заверяем в Комитете по развитию туризма, и после этого он рассылается на пограничные пункты – благодаря ему туристы могут пересекать границу в безвизовом режиме».

Однако, наряду с уже имевшимися ранее процедурами, 15 мая этого года Комитет по развитию туризма Петербурга опубликовал новый проект «порядка реализации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года», который из-за ряда пунктов туроператоры подвергли резкой критике. А поскольку чиновники, несмотря на обращения к ним, не реагировали на попытки обсудить этот порядок, представители турбизнеса обратились в прокуратуру и другие контролирующие органы (включая даже обращение к президенту.

Как пояснил председатель совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрий Цуркан, «диалога не получилось».

«Позицию туррынка на состоявшемся в конце мая совещании по вопросам въездного туризма из КНР не услышали, - подтвердил он. - Туроператорам были выставлены заведомо невыполнимые требования, а проект документа, размещенный на сайте ведомства, не соответствует имеющимся нормативным актам, которые упоминаются в его названии, и создает для компаний, работающих с китайскими турпотоками в Петербурге, необоснованные бюрократические препятствия».

В частности, срок предоставления подтверждений о приеме туристических групп из КНР устанавливался не позднее, чем за 4 рабочих дня до их въезда при том, что на подтверждение документы предлагалось принимать только три раза в неделю, а срок их рассмотрения увеличивался до двух рабочих дней.

На стороне предпринимателей оказались и общественники. Например, Ирина Семенова, глава профильного комитета в отделении «Деловой России», подчеркнула, что «другого пути, как обсуждать проблему и договариваться, нет». «Надо делать так, как происходит при прокладке тротуаров в парках: сначала позволяют людям выбрать оптимальные пути их движения, а затем эти тропинки превращают в тротуары, - заметила она. – Надо обязательно советоваться с профессионалами и формировать документы таким образом, чтобы они не препятствовали, а расширяли возможности бизнеса».

Впрочем, остроту проблемы, приведшей было к скандалу между питерским турбизнесом и Комитетом по развитию туризма, все же удалось купировать.

Как пояснил Юрий Цуркан, буквально за пару часов до встречи с журналистами он напрямую пообщался с главой комитета Евгением Панкевичем. «Он заверил, что введение нового порядка отсрочено и теперь планируется уже за пределами «высокого» сезона, - сообщил Юрий Цуркан. – Соответственно, и совещание, назначенное по этому поводу на 21 июня, отложено на неопределенный срок. Это означает, что у нас будет время обсудить положения документа и выработать какую-то взаимоприемлемую позицию».

А на вопрос о том, стоит ли доверять сделанным только на словах обещаниям, Юрий Цуркан сказал, что «Евгения Панкевича мы знаем давно - и склонны ему верить».

/TOURBUS.RU