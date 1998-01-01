Новости В ожидании возвращения российских чартеров египтяне стремятся поднять цены Эксперты комментируют неожиданное заявление представителей египетского турбизнеса

Как сообщил АТОР, Ассоциация инвесторов Южного Синая обратилась к министерству туризма страны и местным отельерам с просьбой повысить стоимость продукта, предлагаемого на зарубежных рынках. Как считает один из «рупоров» этого объединения Абдул Латиф, политика низких цен, которой придерживаются гостиницы, как и отсутствие государственного регулирования цен в отельном фонде, не позволяют Египту расстаться с имиджем «дешевого туристического направления» и конкурировать с другими направлениями, например с Турцией. Это, в свою очередь, мешает инвесторам в сфере туризма быстрее вернуть вложенные средства или начать новые проекты. Как заявил местным СМИ г-н Латиф, стоимость египетского турпродукта для иностранного туриста не менялась более 5 лет, что на фоне снижения курса египетского фунта по отношению к доллару «выглядит необъяснимо и нелогично». По мнению эксперта, государство должно установить «справедливую цену для продажи египетских отелей» и остановить снижение цен в гостиничном секторе. «Цены в некоторых пятизвездочных отелях в Шарм-эль-Шейхе просто необъяснимы. Находятся отели, которые продают свои комнаты по 20 долларов в сутки», – заявил Латиф. Он считает, что если отельеры не хотят поддерживать репутацию Египта, то сделать это должно государство, издавая соответствующие законы, позволяющие закрепить на рынке минимальные цены. С позицией г-на Латифа соглашаются и представители туризма Хургады. Так, член Ассоциации инвесторов туризма провинции Красного моря Мохаммед Фолл отметил, что «все доходы отелей, исчисленные в долларах, снизились», в то время как «расходы на закупку продуктов питания и заработную плату персонала» возросли. По мнению этого эксперта, отельерам нужно «проявить выдержку» и не гнаться за загрузкой, уступая в цене «под давлением иностранных компаний». По мнению экспертов АТОР, подобные обращения турбизнеса Египта к туристическим властям страны, которые отмечались и прежде, в этом году будут повторяться с определенной регулярностью. Как говорят наблюдатели, с учетом перспективы возвращения российского массового туризма на египетские курорты, местный турбизнес лихорадочно ищет законных оснований «удержать цены». «Если российские чартеры вернутся в Египет, отельеры в качестве подъемных могут предложить нашему рынку скидки до 20-25%, чтобы получить сразу большие объемы. Но если будет, как того требуют отельеры, принят закон о минимальной цене на отели, давать большой дисконт гостиницам будет нельзя. Тут отельеры начнут уже ссылаться на государство. Так что определенная логика в их давлении на власти есть», – говорит один из участников рынка. Напомним, что в 2018 году Египет принял более 11,3 млн иностранных туристов. Комментируя эту новость, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в интервью нашему порталу отметил: «Эти новости не актуальны для нашего рынка, поскольку у нас нет Египта и в ближайшее время прямых организованных рейсов не предвидится. Человек, желающий отдохнуть вместе с семьей на пляже, не полетит отдыхать туда через Каир или, еще недавно, через Анталью, потому что ему еще после перелета предстоит длительный трансфер по пустыне. А если кому-то хочется экзотики и острых ощущений – его ничто не остановит и на решение не повлияет. Нужно понимать, что не отельеры поднимают цены, это делает рынок, именно он диктует правила игры. А предсказать, как сейчас повернется ситуация – нельзя, все слишком зыбко». /TOURBUS.RU

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