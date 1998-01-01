Новости Бизнесмены Владимир Потанин и Сергей Бачин вложат 15 млрд руб. в новый туркластер на Камчатке Наши эксперты комментируют перспективы нового масштабного туристического проекта "Три вулкана"

Группа "Интеррос" Владимира Потанина и структуры председателя совета директоров группы компаний "Агранта" Сергея Бачина зарегистрировали ООО "Парк "Три вулкана" для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке, - сообщил нашему порталу Сергей Новов, глава Департамента по связям с общественностью и СМИ ГК «Аграната». Туркластер планируется развивать в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый, с выходом в Вилючинскую бухту. Доли "Интерроса" и партнеров в новой компании составляют 70% и 30% соответственно. Председателем совета директоров назначен Сергей Бачин, гендиректором - Дмитрий Окороков. Общая стоимость проекта оценивается ориентировочно в 39,2 млрд рублей. Инвесторы готовы вложить в курорт 15 млрд рублей, эти средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов. В районе сопки Горячей планируется строительство курорта с тысячей гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Канатные дороги в экскурсионном режиме круглый год будут доступны всем посетителям парка "Три вулкана". В общей сложности проект парка включает в себя 12 различных объектов, основной из которых - геопарк "Вулкан Мутновский". "Парк станет презентацией туристического потенциала Камчатки и магнитом для привлечения туристов. Туристы получат опыт, аналогичный посещению Исландии и парка Йеллоустоун, при этом Камчатка предлагает куда большее природное разнообразие. Мы рассчитываем, что ежегодно парк будут посещать более 400 тыс. человек", - рассказал Сергей Бачин. По расчетам авторов проекта, новый туристический кластер позволит привлечь порядка 170 тыс. новых туристов в 2024 году с ростом до 460 тыс. к 2037 году. Благодаря этому дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы прогнозируется в объеме более 135 млрд рублей. В настоящее время специалисты компании готовят мастер-план проекта. Предполагается, что он будет разработан до конца 2019 года. Отметим, что сейчас Сергей Бачин уже курирует несколько крупных проектов в сфере туризма. Он является генеральным директором горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи и инвестором курортов "Завидово" в Тверской области и "Ярославское взморье" в Ярославской области. Комментируя новый проект, Сергей Ромашкин, генеральный директор «Дельфина», рассказал нашему корреспонденту: «Идея интересная, и полагаю, что привлечет на Камчатку много иностранных туристов. При этом я не уверен, что отечественных туристов из Центральной России особенно заинтересует это предложение, потому что лететь туда, если говорить о внутренних перелетах, достаточно долго – 9-10 часов. Они без труда могут найти прекрасные альтернативы в Европе, куда лететь не больше 4 часов. На мой взгляд, было бы разумнее сделать акцент на экологический летний туризм – все же на Камчатке красивые заповедные места и лето – высокий сезон, а вот зимнюю горнолыжку я бы предложил использовать как вспомогательное направление. И логично затронуть вопрос трансферов, потому что расстояния там большие, а вертолетные такси очень дорогие. Логично какую-то часть бюджетных средств вложить в этот сегмент, потому что снижение цен на логистические расходы заметно оживит интерес.

Наша компания взялась бы реализовать такой продукт, он будет интересен». /TOURBUS.RU

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