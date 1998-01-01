В Москве вновь ждут Grand Italia Fest

Посол Итальянской Республики в России и представители ENIT стали участниками презентации грядущего Большого фестиваля Италии

В посольстве Итальянской Республики в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая Большому фестивалю Италии (Grand Italia Fest) в Москве — он пройдёт 13-14 июля в саду «Эрмитаж» по инициативе Национального агентства Италии по туризму ENIT под патронажем посольства Италии в Москве и при поддержке правительства Москвы, - сообщает наш специальный корреспондент.

В прошлом году Большой фестиваль Италии (его посетило более 75 тыс. гостей) стал финалистом престижной премии в области event «Событие года» в номинации «Лучший городской фестиваль» - вместе с такими масштабными фестивалями, как «Круг света» и «Алые паруса».

«Количество туристов из России, приезжающих в Италию и особенно возвращающихся в неё в последние годы, неизменно остаётся высоким, - открыл пресс-конференцию посол Италии в РФ г-н Паскуале Террачано. - После экономического кризиса 2014 года их число несколько снизилось, но сейчас положительная динамика налицо: в 2018 году по сравнению с предыдущим турпоток из России вырос на 100 тыс. чел. (22%).

Италия неизменно занимает третье место среди самых популярных у россиян туристических дестинаций».

По мнению экспертов, на рост турпотока из России влияет и весьма либеральная визовая политика, в течение многих лет проводимая итальянским посольством: более 90% многократных виз, выдаваемых туристам из России, выдаются на срок от года и больше.

Положительная динамика, отметил синьор Террачано, наблюдается и в обратном направлении: в 2018 году по сравнению с 2017-м количество итальянских туристов в России выросло - их количество увеличилось на 8,4% и достигло 225 тыс., Россия входит в десятку самых популярных направлений.

В ряде городов Италии (Флоренции, Мерано, Бари) прошли презентации русской культуры.

«Большой фестиваль Италии - мероприятие не только культурное, но и экономическое — поскольку представляет не только итальянское искусство, но и всё больше итальянских товаров, - сказал президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

- Я бы особо отметил, что всё больше итальянских реконструкторов приезжает на очень популярный московский фестиваль «Времена и эпохи».

«По мере развития новых технологий меняется и туризм, — заметила советник Департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Регина Глейм.

- Речь идёт не только о мультивизах, но и, например, в возможностях онлайн-бронирования авиабилетов и отелей, которые позволяют туристам строить свой тур самостоятельно. А наравне с форматом продвижения B2B находится на данный момент и формат B2C, что делает подобные фестивали более актуальными».

«Фестиваль — праздник прежде всего семейный, а в сад «Эрмитаж» не только удобно добираться из любой точки Москвы, но и можно легко обойти все площадки праздника, — пояснила руководитель представительства Национального агентства Италии по туризму ENIT в России Ирина Петренко.

- Для нас главное - создать именно настоящую итальянскую атмосферу во всех уголках парка: например, ресторанная зона будет украшена как небольшая итальянская торговая улочка».

Новинкой фестиваля 2019 года станет зона «Hello! Italy Public Talks», где пройдут публичные встречи с vip-спикерами, которые расскажут о «своей» Италии и ответят на вопросы зрителей.

Второй год подряд из Италии специально на фестиваль приедет Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano – она представит яркое уличное шоу знаменосцев в костюмах эпохи Возрождения. Без таких шествий, сочетающих в себе музыку, акробатику и хореографию, не обходится ни один народный праздник в Италии.

Как и в предыдущие годы, одной из самых популярных площадок фестиваля станет «Давильня винограда», где под зажигательную итальянскую музыку взрослые и дети смогут поучаствовать в увлекательном процессе изготовления вина, выжав сок из полутонны винограда.

В 2019 году основными площадками фестиваля станут главная сцена, на которой выступят артисты из Италии, Piazza del Gusto - зона гастрономии на улочке с итальянскими ресторанами, Mercato Italiano - традиционные итальянские продукты на любой вкус, кулинарные мастер-классы, Italia Dell’Arte - художественные мастер-классы, уроки итальянского языка, детская зона Ciao, bambini с мастер-классами, конкурсами и развлечениями, а также Travel Маркет с лучшими предложениями от туроператоров.

/TOURBUS.RU