Новости Екатеринбург готовится принимать участников и гостей Дня MICE на Урале Для участия в Днях MICE на Урале прибудут более ста экспертов рынка, представителей корпоративных заказчиков и MICE-агентств

Екатеринбург сделал колоссальный рывок на пути к лидерству на MICE-карте России. Более 500 крупных мероприятий, из них более cта международных и межрегиональных с большим успехом проведено в Екатеринбурге. В Екатеринбург для участия в Днях MICE на Урале 27-29 июня прибудут более ста международных экспертов рынка, представителей корпоративных заказчиков и MICE-агентств, деловых и профильных медиа. Даты мероприятий выбраны не случайно – в эти дни в Екатеринбурге проходит знаковое событие "Уральская ночь музыки", а это 75 абсолютно бесплатных концертов в самом центре мегаполиса, 60 направлений музыки, 2500 музыкантов из 20 стран, 500 часов общего звучания и всего одна ночь, чтобы проникнуть в суть музыки! Екатеринбург является одним из крупнейших промышленных центров мира, входит в список 600 крупнейших городов мира, производящих 60% глобального ВВП. Это регион с высоким уровнем деловой, культурной и общественной активности. Урал – это место, где зародилась промышленность России, уже 300 лет это индустриальное сердце России. Проведение Дня MICE на Урале, второго в цикле мероприятий проекта «Всероссийский День MICE в регионах России, запланировано в современном конгресс-центре Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Уже в июле этого года МВЦ примет крупнейшие международные мероприятия — Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) и Международную промышленную выставку ИННОПРОМ. Открытие нового конгресс-центра позволит столице Урала уверенно занять третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по наличию конгрессно-выставочной инфраструктуры международного уровня. Екатеринбург обладает хорошей логистической достижимостью, опытом приёма гостей на ЧМ-2018, оригинальной гастрономией на основе локальных продуктов и привлекательным туристическим образом. В городе более 480 объектов размещения и площадок для мероприятий различного уровня. Многие промышленные объекты, золотоносные прииски и шахты предлагают свои уникальные возможности для организаторов корпоративных мероприятий. Правительством Свердловской области было создано Уральское конгресс-бюро – в целях продвижения возможностей региона для организаторов деловых мероприятий. Деловая программа будет очень насыщена деловыми сессиями и культурно-познавательными событиями. В рамках Дней MICE состоится Общее собрание членов РСВЯ, воркшоп BE IN RUSSIA@Будь в России@НА УРАЛЕ!, заседание экспертной группы ТПП РФ, пройдут образовательные сессии АБТ-АСТЕ, а накануне состоится общее собрание членов Ассоциации «Национальное конгресс-бюро». Главная тема деловой программы: точки роста индустрии MICE в регионах России. Как превратить крупные промышленные центры России в must visit cities? Как привлечь международных организаторов выставок и конгрессов на свою территорию? Среди спикеров: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, Президент РСВЯ Сергей Алексеев, руководитель департамента коммуникаций Фонда «Центр стратегических разработок» Татьяна Анисимова, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Сергей Селиванов, международный эксперт, управляющий директор «MICE Knowledge» Роб Дэвидсон, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев, исполнительный директор Ассоциации корпоративных медиа России Екатерина Коляда, директор ИД РБК Ирина Митрофанова, председатель совета South Africa Brand Summit Солли Моенг, генеральный директор «Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области» Александр Породнов и другие признанные эксперты. Организаторы программы пребывания гостей в регионе - Уральское конгресс-бюро - подготовили экспертам и зарубежным журналистам обширную программу знакомства с регионом и инспекционных визитов на MICE-объекты. Опытные эксперты в области проведения мероприятий будут знакомиться с возможностями региона и обмениваться опытом. В программе визитов – знакомство с центральным стадионом «Екатеринбург» Арена», поездка в офис одного из национальных лидеров России «СКБ Контур», посещение гольф-центра мирового уровня Pine Creek Golf Resort, Академии единоборств Русской Медной компании, поездка в «золотую столицу России» город Березовский и в музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании, а также посещение других уникальных объектов региона. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка