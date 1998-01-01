Выяснилось, куда дешевле всего улететь этим летом

Cервисы Aviasales и Biletix проанализировали уровень цен на перелеты по популярным направлениям в этом летнем сезоне

Эксперты сервиса по поиску билетов выяснили, куда российские туристы купили самые дешевые авиабилеты на лето 2019 года, - сообщили нам в пресс-службе компании. В рейтинг вошли перелеты по России и за границу.

Так, в числе самых дешевых авиабилетов, купленных россиянами на перелет в одну сторону внутри страны, оказались Ростов-на-Дону – Владикавказ за 610 рублей, Элиста — Симферополь за 877 руб., Ростов-на-Дону — Грозный за 878 руб. и Минеральные Воды — Ростов-на-Дону за 879 руб.

При этом самые дешевые перелеты туда-обратно — Владикавказ — Ростов-на-Дону за 1530 руб., Москва – Псков за 1776 руб., Волгоград — Ростов-на-Дону за 1776 руб. и Калуга — Ростов-на-Дону за 1776 руб.

"Кроме того, туристам удалось купить дешевые билеты и за границу. Самыми бюджетными вариантами в один конец оказались Калининград – Минск за 1332 рубля, Москва – Варна за 1414 руб., Москва – Дебрецен за 2117 руб., Москва – Париж за 2288 руб. и Петербург – Минск за 2380 руб.", — рассказал PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

В число самых дешевых авиабилетов на перелет в обе стороны за границу вошли Астрахань — Атырау, 4116 руб., Астрахань — Баку, 4188 руб., Петербург — Минск, 4414 руб., Москва — Ираклион, 4500 руб. и Москва — Минск, 4644 руб.

"Чтобы слетать на отдых максимально дешево, опытные путешественники советуют планировать поездки минимум за один-два месяца, особенно на летний период, когда недорогие варианты раскупаются за считанные минуты. Мониторить цены также можно с помощью календаря и карты низких цен", — заключил эксперт.

В то же время аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix сообщают, что самая дорогая неделя для полетов в Сочи в течение предстоящего летнего туристического сезона – период с 8 по 14 июля: в среднем туристы из российских городов заплатили за перелет туда-обратно до аэропорта Адлера в эти дни14200 рублей.

Самыми дешевыми оказались вторая и последняя неделя июня: в начале лета средний чек на авиабилет туда-обратно составил вдвое меньше максимума –7 693 рубля, в конце и июня – 9 567 рублей.

По данным продаж авиабилетов за последние три года, наибольшим спросом как туристическое направление Сочи пользуется 12-18 августа: на этот период приходится 9,4% турпотока. Наименьший турпоток зафиксирован в период с 17 по 23 июня (6,3%).

Среди туристов с детьми в 2019 году Сочи наиболее популярен в июле – в этом месяце на маленьких пассажиров, отправляющихся в Крым, приходится 25% бронирований. В июне – 22,3%. Меньше всего детских билетов забронировано на август –20,1%.

/TOURBUS.RU