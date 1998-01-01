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Суд завершил банкротство компании "Южный крест"/ Аэропорт Домодедово начал проверять сотрудников на трезвость с помощью "алкорамок"/ Мотоциклист насмерть сбил российскую туристку в Паттайе

Суд завершил банкротство компании "Южный крест"

Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства в туркомпании "Южный крест трэвел", говорится в определении суда, размещенном на сайте.

В реестр кредиторов должника были включены требования на общую сумму 1,1 млрд рублей. В связи с отсутствием имущества и денежных средств требования кредиторов не удовлетворялись.

Как напоминает «Интерфакс», один из крупных игроков туристического рынка "Южный окрест" объявил о приостановке деятельности 10 сентября 2014 года. За рубежом тогда находились около 6 тыс. клиентов туроператора, 3,6 тыс. из них не имели обратных билетов.

С 11 сентября 2014 года UТair прекратила выполнять чартерные рейсы компании.

В ноябре 2014 года Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск авиакомпании к "Южному кресту" и обязал туроператора перечислить перевозчику 306,5 млн рублей.

7 декабря 2015 года суд по заявлению авиакомпании UТair признал "Южный крест трэвел" банкротом.

Аэропорт Домодедово начал проверять сотрудников на трезвость с помощью "алкорамок"

Аэропорт Домодедово начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров — устройств для бесконтактной проверки опьянения.

"Алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме, сообщили в пресс-службе авиагавани. "Теперь сотрудники, работающие в контролируемой зоне аэропорта, обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест", — отметили в пресс-службе.

Для тестирования на алкоголь достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, система проведет анализ и мгновенно выдаст результат. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется, уточнили в Домодедово.

Благодаря новому оборудованию будет автоматизирован медицинский контроль без привлечения дополнительных ресурсов.

О том, что Домодедово намерено установить "алкорамки" для персонала, сообщалось в декабре прошлого года. Информация о приобретении таких устройств была размещена на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила 34 млн руб.

Мотоциклист насмерть сбил российскую туристку в Паттайе

Российскую туристку на большой скорости сбил мотоциклист на курорте Паттайя в Таиланде, от полученных травм она скончалась, сообщает портал Pattaya People.

"Россиянка Анна Кисна отдыхала в Паттайе с друзьями. Она переходила дорогу, когда неизвестный мужчина на большой скорости сбил ее на мотоцикле. После этого водитель врезался в припаркованный рядом автомобиль и потерял сознание", — пишет портал.

Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать туристку, но она скончалась от полученных травм.

Водитель был доставлен в госпиталь с серьезными, но не угрожающими жизни травмами. Был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не сообщается.

/TOURBUS.RU



