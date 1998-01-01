Новости Палестина насчитала полмиллиона российских туристов, и надеется увеличить это число вдвое Эксперты комментируют пресс-конференцию министра туризма и исторических памятников Палестины г-жи Рулы Маайя, прошедшую в Москве

В минувшую пятницу в пресс-центре РИА «Новости» состоялась пресс-конференция министра туризма и исторических памятников Палестины г-жи Рулы Маайя, посвященная развитию туризма в этот автономный ближневосточный регион. Как заявила в начале встречи г-жа министр, "наше государство находится в оккупации», однако, по ее словам, «каждый год мы видим все больше туристов. В прошлом году их количество впервые превысило 3 млн человек, и мы ждем дальнейшего роста". По словам г-жи Маайя, больше всего туристов в прошлом году приехало в Палестину из России, США, Польши, Италии, Румынии, Индии. "Потенциальный источник турпотока – Китай, мы уже заключили с ним соглашения", — сообщила она. При этом, по ее словам, в минувшем году Палестину посетили полмиллиона российских туристов, а в будущем власти автономии надеются на миллион россиян. Министр признала, что в основном Палестину посещают христианские и мусульманские паломники, которые едут в Вифлеем, находящийся на территории автономии, а также... Иерусалим. "Но мы хотим развивать и другие виды туризма, в частности, познавательный и культурный. Большинство паломников – в возрасте от 50 лет, но мы хотим привлекать и молодежь". При этом г-жа Маайя подчеркнула, что "Палестина – безопасное государство. Любой иностранец при необходимости может обратиться в справочные бюро в Рамалле и любом другом городе. Там помогут с выбором транспорта или гостиницы. С туристами в Палестине никогда ничего не случалось, в отличие от многих стран мира. Палестинский народ очень гостеприимный", — заметила она. Кроме того, она сообщила, что в Палестине ждут и российских инвестиций в гостиничный сектор. По её словам, гостиничный бизнес автономии растёт - если в начале 2000-х годов номерной фонд ограничивался двумя тысячами номеров, то сейчас их число составляет 11 тысяч, при этом в регионе имеются и отели 4-5*. "Например, в Вифлееме есть русская гостиница. Часто конфессии строят свои гостиницы, - в Иерихоне, к примеру, есть католическая гостиница, но, конечно, их возможности ограничены. Мы надеемся, что наше посольство в Москве поможет в плане крупных инвестиций из России в этот сектор в Палестине. Мы приглашаем инвесторов", - сказала г-жа Маайя, добавив, что в Палестине надеются на строительство 3-4 новых гостиниц каждый год. Отметим, что на пресс-конференцию палестинского министра туризма уже отреагировали в Израиле. Так, профессиональный израильский туристический ресурс ISRAGEO пишет, что министр "забыла" упомянуть, что абсолютное большинство из этих туристов посетило автономию в рамках израильского тура, прежде всего в виде однодневного заезда в Вифлеем (Бейт-Лехем). Возможно, в этих же победных реляциях учтены и путешественники, побывавшие в израильской столице - на той же пресс-конференции г-жа министр четко назвала Иерусалим одним из двух главных объектов иностранного туризма в Палестину". При этом израильский портал признает, что некоторые российские туристы, столкнувшись с дороговизной израильских гостиниц, действительно могут заинтересоваться размещением на палестинской территории: «Следует признать, что, несмотря на «ненавязчивость» арабского сервиса, развитие гостиничного хозяйства в автономии может стать серьезным щелчком по носу израильских отельеров. Не исключено, что, сравнивая цены и не особо задумываясь о качестве услуг и безопасности, неискушенный турист может выбрать для остановки гостиницу в Рамалле или Иерихоне. Не все же читают сообщения на форумах о том, с каким "сервисом" столкнулись путешественники, останавливавшиеся в автономии. Но если наши отельеры будут уповать только на негативную информацию о своих палестинских коллегах, с конкуренцией им не справиться. Есть повод задуматься о том, чтобы привести к международным нормам соотношение "цена — качество", которые у нас, увы, не соответствуют современным стандартам». Однако, как отмечают туроператоры, которых опросил РСТ, Вифлеем на сегодня является единственным палестинским городом, активно посещаемым россиянами. Так, как отмечает начальник отдела Израиля компании ICS Group Анна Родимина, «речь идет только об экскурсионных поездках в Вифлеем в составе комбинированного тура в Иерусалим. Россияне посещают церковь Рождества Христова и другие храмы. Но с ночевкой туристов в Палестину не отправляем. Экскурсия занимает максимум 3-4 часа. Другие места, например столицу Рамаллу, даже не запрашивают. Но если бы и спрашивали, мы не стали бы брать на себя ответственность». В свою очередь, замдиректора по туризму компании «Ванд» Людмила Озик добавляет, что «в Вифлееме турист – это священная корова, никто их не тронет. Экскурсии туда востребованы, но ночуют в Вифлееме только «настоящие» паломники. А про Рамаллу даже слушать смешно – никто туда не поедет». Напомним также, что в минувшем месяце, на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта, по Югу Израиля из сектора Газа было выпущено за три дня около семисот ракет. В результате обстрелов 4 человека погибли, около 65 было ранено. Несмотря на перемирие, на прошлой неделе с территории Газы вновь были выпущены две ракеты, на этот раз обошлось без жертв. /TOURBUS.RU

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