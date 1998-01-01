Москвичей ждут чудеса далекой Индонезии

В начале августа уже в четвертый раз в центре столицы пройдет масштабный Фестиваль Индонезии

В минувший четверг в резиденции посла Республики Индонезия в РФ прошла пресс-конференция, посвященная четвертому Фестивалю Индонезии в Москве, на которой выступили заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин, посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь

г-н Вахид Суприяди, министр-советник по экономическим вопросам посольства Республики Индонезии г-н Эди Сухарто

и генеральный директор компании-организатора фестиваля - коммуникационного агентства «Амарком» Елена Преображенская.

Как узнали журналисты, Четвертый фестиваль Индонезии пройдет со 2 по 4 августа года в парке «Красная Пресня». Мероприятие организовано по инициативе посольства Республики Индонезия в РФ и министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке правительства Москвы.

«За последние два года произошел огромный скачек в количестве российских туристов, приезжающих в Индонезию – рост составил почти 100%. Но очень приятно, что, помимо этого, беспрецедентно растет и поток индонезийских туристов, приезжающих в Россию.

Они едут не только в Москву, но и в другие города: в Казань, Суздаль, в конце прошлого года некоторые группы индонезийцев отправились даже на самый Север России, в Мурманск, в поисках Ссеверного сияния», - отметил посол Республики Индонезия г-н Вахид Суприяди.

С презентацией новой программы Фестиваля Индонезии выступила Елена Преображенская: «Первые два года Фестиваль Индонезии проходил в Саду «Эрмитаж», но с прошлого года мы перестали там помещаться - и при поддержке Департамента культуры города Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы уже второй год мы организуем фестиваль в парке «Красная Пресня».

Напомню, что вход на фестиваль абсолютно свободный. В 2018 году фестиваль посетило 135 тысяч гостей, в этом году мы ожидаем более 140 тысяч посетителей. Вместе с посетителями растет и сам фестиваль: количество артистов и участников из Индонезии уже превышает тысячу человек, с этого года будет еще больше интерактивных площадок и развлечений.

Также хотелось бы обратить внимание на декор фестиваля, который мы привозим из Индонезии - каждый гость будет иметь возможность полностью окунуться в атмосферу этой удивительной страны, совершив настоящее путешествие в культуру Индонезии».

В 2019 году основными площадками фестиваля станут:

• Главная сцена с выступлениями артистов из различных регионов Индонезии

• Фудкорт с индонезийской кухней и кулинарные мастер-классы

• Кукольный театр теней «Ваянг Кулит» в сопровождении традиционного индонезийского оркестра «Гамелан»

• Музей индонезийского искусства с уникальными экспонатами индонезийской истории и искусства

• Зона в популярном формате Public Talks с известными блогерами, лидерами мнений и travel-гуру

• 15-метровый бассейн для серфинга и зона дайвинга

• Fashion-показы от известных индонезийских дизайнеров

• Свадебная церемония в индонезийском стиле

• Зона «Таинственная Индонезия»

• Выставка товаров из самых отдаленных уголков Индонезии

• Мастер-классы по батику

• А также йога и индонезийский массаж, национальная борьба Пенчак-Силат, школа индонезийского языка, лекторий, анимационная площадка для детей, Travel Market и многое другое.

Сайт фестиваля - indonesiafest.ru.

/TOURBUS.RU