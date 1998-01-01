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17 июня
Москвичей ждут чудеса далекой Индонезии

В начале августа уже в четвертый раз в центре столицы пройдет масштабный Фестиваль Индонезии


В минувший четверг в резиденции посла Республики Индонезия в РФ прошла пресс-конференция, посвященная четвертому Фестивалю Индонезии в Москве, на которой выступили заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин, посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь
г-н Вахид Суприяди, министр-советник по экономическим вопросам посольства Республики Индонезии г-н Эди Сухарто
и    генеральный директор компании-организатора фестиваля - коммуникационного агентства «Амарком» Елена Преображенская.

 

Как узнали журналисты, Четвертый фестиваль Индонезии пройдет со 2 по 4 августа года в парке «Красная Пресня». Мероприятие организовано по инициативе посольства Республики Индонезия в РФ и министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке правительства Москвы. 

 

«За последние два  года произошел огромный скачек в количестве российских туристов, приезжающих в Индонезию – рост составил почти 100%. Но очень приятно, что, помимо этого, беспрецедентно растет и поток индонезийских туристов, приезжающих в Россию.

Они едут не только в Москву, но и в другие города: в Казань, Суздаль, в конце прошлого года некоторые группы индонезийцев отправились даже на самый Север России, в Мурманск, в поисках Ссеверного сияния»,  - отметил посол Республики Индонезия г-н  Вахид Суприяди

 

С презентацией новой программы Фестиваля Индонезии выступила Елена Преображенская: «Первые два  года Фестиваль Индонезии проходил в Саду «Эрмитаж», но с прошлого года мы перестали там помещаться - и при поддержке Департамента культуры города Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы уже второй год мы организуем фестиваль в парке «Красная Пресня».

Напомню, что вход на фестиваль абсолютно свободный. В 2018 году фестиваль посетило 135 тысяч гостей, в этом году мы ожидаем более 140 тысяч посетителей. Вместе с посетителями растет и сам фестиваль: количество артистов и участников из Индонезии уже превышает тысячу человек, с этого года будет еще больше интерактивных площадок и развлечений.

Также хотелось бы обратить внимание на декор фестиваля, который мы привозим из Индонезии - каждый гость будет иметь возможность полностью окунуться в атмосферу этой удивительной страны, совершив настоящее путешествие в культуру Индонезии».

 

В 2019 году основными площадками фестиваля станут:

•    Главная сцена с выступлениями артистов из различных регионов Индонезии
•    Фудкорт с индонезийской кухней и кулинарные мастер-классы
•    Кукольный театр теней «Ваянг Кулит» в сопровождении традиционного индонезийского оркестра «Гамелан»
•    Музей индонезийского искусства с уникальными экспонатами индонезийской истории и искусства
•    Зона в популярном формате Public Talks с известными блогерами, лидерами мнений и travel-гуру
•    15-метровый бассейн для серфинга и зона дайвинга
•    Fashion-показы от известных индонезийских дизайнеров

•    Свадебная церемония в индонезийском стиле

•    Зона «Таинственная Индонезия» 
•    Выставка товаров из самых отдаленных уголков Индонезии
•    Мастер-классы по батику
•    А также йога и индонезийский массаж, национальная борьба Пенчак-Силат, школа индонезийского языка, лекторий, анимационная площадка для детей, Travel Market и многое другое.

Сайт фестиваля - indonesiafest.ru

/TOURBUS.RU 


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