|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
17 июня
Москвичей ждут чудеса далекой Индонезии
В начале августа уже в четвертый раз в центре столицы пройдет масштабный Фестиваль Индонезии
В минувший четверг в резиденции посла Республики Индонезия в РФ прошла пресс-конференция, посвященная четвертому Фестивалю Индонезии в Москве, на которой выступили заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин, посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь
Как узнали журналисты, Четвертый фестиваль Индонезии пройдет со 2 по 4 августа года в парке «Красная Пресня». Мероприятие организовано по инициативе посольства Республики Индонезия в РФ и министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке правительства Москвы.
«За последние два года произошел огромный скачек в количестве российских туристов, приезжающих в Индонезию – рост составил почти 100%. Но очень приятно, что, помимо этого, беспрецедентно растет и поток индонезийских туристов, приезжающих в Россию.
Они едут не только в Москву, но и в другие города: в Казань, Суздаль, в конце прошлого года некоторые группы индонезийцев отправились даже на самый Север России, в Мурманск, в поисках Ссеверного сияния», - отметил посол Республики Индонезия г-н Вахид Суприяди.
С презентацией новой программы Фестиваля Индонезии выступила Елена Преображенская: «Первые два года Фестиваль Индонезии проходил в Саду «Эрмитаж», но с прошлого года мы перестали там помещаться - и при поддержке Департамента культуры города Москвы и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы уже второй год мы организуем фестиваль в парке «Красная Пресня».
Напомню, что вход на фестиваль абсолютно свободный. В 2018 году фестиваль посетило 135 тысяч гостей, в этом году мы ожидаем более 140 тысяч посетителей. Вместе с посетителями растет и сам фестиваль: количество артистов и участников из Индонезии уже превышает тысячу человек, с этого года будет еще больше интерактивных площадок и развлечений.
Также хотелось бы обратить внимание на декор фестиваля, который мы привозим из Индонезии - каждый гость будет иметь возможность полностью окунуться в атмосферу этой удивительной страны, совершив настоящее путешествие в культуру Индонезии».
В 2019 году основными площадками фестиваля станут:
• Главная сцена с выступлениями артистов из различных регионов Индонезии
• Свадебная церемония в индонезийском стиле
• Зона «Таинственная Индонезия»
Сайт фестиваля - indonesiafest.ru.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72