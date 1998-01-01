Новости В Петербурге нет и, похоже, не будет Речного вокзала Наш портал разбирается в парадоксальной ситуации, сложившейся в главном круизном центре России

В Северной столице сложилась неординарная ситуация: будучи одним из самых востребованных направлений в сфере речного круизного туризма, Петербург уже как минимум семь лет живет без Речного вокзала. Там, где он когда-то был (там же располагалась и гостиница «Речная» - на фото), теперь возведен огромный жилой дом, а место, до сих пор именуемое Речным вокзалом, ничем, кроме причальных стенок, не располагает. Да и те еще в 2015 году переданы в аренду ООО «Анхель», которое отказываться от них не собирается, – сообщает наш корреспондент в Петербурге. «Надо встречаться с операторами – без них мы вряд ли сможем окончательно определиться в вопросе строительства нового Речного вокзала», - так охарактеризовал текущую ситуацию с его появлением вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов во время состоявшегося на днях осмотра причалов на Неве. И хотя власти Петербурга неоднократно пытались инициировать процесс передачи земельного участка и причалов в городскую собственность, в справке, подготовленной для объезда, сказано однозначно: «по информации Минэкономразвития РФ, основания для отказа в предоставлении преимущественного права выкупа причалов ООО «Анхель» отсутствуют», а «причалы Речного вокзала будут переданы в собственность ООО «Анхель». И это несмотря на то, что «после передачи причалов их текущая загрузка резко сократилась и составила менее 40% от количества судозаходов в предыдущие годы». При этом тут же отмечается, что она возросла на причалах «Уткина заводь» и «Соляной», первый из которых фактически принадлежит компании «ВодоходЪ». И хотя располагает соответствующей инфраструктурой, однако находится дальше всех от центра города и не обслуживает большую часть «чужих» судов. В том, что современный Речной вокзал городу нужен, мало кто сомневается. «Совершенно очевидно, что помимо той инфраструктуры, которая имеется в Уткиной заводи, городу нужен современный Речной вокзал», - считает, к примеру, председатель правления Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии (СЗРО РСТ) Леонид Флит. Есть и соответствующая разработка: по заданию Комитета по развитию туризма одна из консалтинговых компаний разработала концепцию нового, ориентированного на прием судов проекта PV300VD. По замыслу разработчика, новый Речной вокзал Петербурга, размещенный за Вантовым мостом, будет способен принимать по 20 судов такого проекта, обеспечив прием до 6 тыс. человек одновременно. Более того: на Петербургском международном экономическом форуме 2018 года с Евразийским банком развития было подписано соглашение о строительстве нового Речного вокзала. Однако очевидцы утверждают: по тому адресу, который назывался (Рыбацкий проспект, 15), никакой активности, свидетельствующей хотя бы о начале работ, не заметно. И, судя по результатам поездки вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова, вопрос до сих пор окончательно не решен: он все еще находится на стадии проработки. И даже до проекта еще далеко. И хотя многие туристы по-прежнему жалуются на отсутствие в Петербурге подходящей транспортной инфраструктуры, казалось бы уже решенный вопрос со строительством нового Речного вокзала опять завис, поскольку ни сроков его начала, ни тем более завершения никто не называет. /TOURBUS.RU

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