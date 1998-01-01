Профессионалы двух стран надеются на восстановление российского турпотока на австрийские склоны

С 12 по 15 июня в Инсбруке прошел первый туристический саммит «Россия-Тироль». Он собрал более 50 профессионалов из нашей страны и Австрии.

О высоком статусе мероприятия и серьезном внимании властей федеральной земли Тироль к российскому туристическому рынку говорит тот факт, что открытие саммита прошло в историческом здании парламента в самом сердце Инсбрука.

А с приветствием к участникам обратилась глава Федерального совета Австрии г-жа Соня Ледл-Россман.



Как отмечалось на саммите, туризм из России в Австрию в своем развитии прошел разные периоды. Этап бурного роста продолжался с середины 90-х годов - с момента открытия первых чартеров в Инсбрук и Зальцбург, до первого экономического кризиса в 2008 г. Второй этап - время стабильного роста до следующего кризиса в 2014 году.

По данным руководителя российского офиса Австрийской национальной туристической организации (АНТО) Геральда Бема, 2014 год стал лучшим за всю историю - россияне тогда совершили в Австрии почти два миллиона ночевок.

После этого последовал двухлетний период стагнации, когда турпоток упал почти на 50%. И наконец, с 2017 года начался новый плавный рост рынка. Итог прошлого года - 1207 тыс. ночевок еще далек от рекордного 2014-го. Но ежегодные темпы роста на уровне 10% вселяют в турбизнес оптимизм.



Картина роста и снижения российского турпотока в популярный альпийский регион Тироль полностью повторяет общую картину по Австрии. Как отмечает CEO Организации по развитию туризма в Тироле Tirol Werbung Флориан Флепс, цифры статистики за 2014 и 2018 года разнятся в два раза - 700 и 330 тыс. ночевок россиян соответственно.

Четыре верхние строчки в рейтинге популярности тирольских курортов - у Зельдена (51 тыс ночевок), Майерхофена (45 тыс), Ишгля (39 тыс) и Инсбрука.

Интересна сезонность посещения Тироля россиянами - 85% гостей приезжают сюда на горнолыжный отдых зимой и лишь 15% - летом. Соотношение поездок зима/лето в целом по Австрии совсем другое - 67% к 33%. То есть, треть россиян бывает в альпийской стране летом и две трети – зимой.



Эволюцию развития российского туризма с 2010 до 2019 г.в своем интересном аналитическом докладе представил на саммите Геральд Бем. Главными изменениями в потребительском поведении россиян он назвал переход от интенсивного к разумному потреблению услуг и товаров, повышение приоритета здорового образа жизни и растущую популярность самостоятельных поездок, на чью долю сегодня приходится около 60% от общего объема.



При этом многие участники саммита и с австрийской, и с российской сторон высказали обеспокоенность медленным восстановлением туррынка. Наиболее системно круг проблем обозначил в своем выступлении генеральный директор Jet Travel Максим Приставко. По его мнению, гГлавный фактор, оказавший негативное влияние на рынок - падение курса рубля по отношению к евро. Если в 2008 году евро стоил всего 30 руб., то сейчас в 2,5 раза больше.

Другие факторы - нелояльная визовая политика Австрийского консульства, ограничения на выезд за рубеж, действующие для части россиян, возросшая конкуренция со стороны других горнолыжних направлений, и в первую очередь самой России.



По мнению Максима Приставко, в плане визовой политики Австрия - в аутсайдерах. По его словам, «например, 98% виз выдаваемых консульством Италии в России - это мультивизы, у консульства Франции этот показатель составляет 52%. У Австрии же -всего 9%.

Причем, только 32% россиян, посещающих Австрию, получают австрийскую визу, остальные приезжают в страну с шенгенскими визами других стран».

По оценке эксперта, другие резервы роста - ослабление запретов на выезд «силовиков» в страны ЕС, которое может поднять туризм в течение двух-трех лет еще на 20-30%. Дополнительные 5% прироста обеспечат новые горнолыжные туристы, в том числе сначала освоившие этот вид отдыха на горных курортах России.



Печальной особенностью, присущей именно туррынку Австрии, Максим Приставко назвал «недружественную политику» местного турбизнеса по отношению к ролссийским партнерам: «Агентская комиссия местных отелей не превышает 10%, в то время как во Франции она не меньше 20%. В Австрии нет агентской комиссии за продажу ski pass, а во Франции такая премия агентствам составляет от 5% до 40%».



С российским экспертом во многом солидарны и австрийские коллеги. Так, владелец крупной транспортной компании Cristophurus Reisen Андреас Крелль подчеркнул, что российский турпоток в регион Цилерталь упал за пять лет более, чем в три раза - со 155 до 45 тыс. ночевок. «Мы продолжим терять туристов, если не будет облегчения визового режима», - считает эксперт.



Коснулись участники саммита и темы угрозы турбизнесу со стороны крупных онлайн-систем бронирования. Как отмечалось, австрийское консульство дает “зеленый свет” обратившимся за визой туристам, имеющим на руках подтверждения брони отеля от booking.com. И в то же время создает бюрократические преграды для оформления виз туроператорам с многолетним стажем работы.

Мнение Геральда Бема о том, что клиент сам выберет удобный и технологичный способ покупки тура вряд ли успокоили российских участников саммита. Вместе с тем, Хельмут Денц, директор компании Denz Travel обратил внимание на наметившийся в Европе тренд возврата туристов к туроператорам, гарантирующим защиту отдыха от различных форс-мажорных ситуаций.



Tirol Werbung - организатор саммита «Россия-Тироль», не ограничил рабочую программу только докладами и дискуссиями. Узнать ближе Тироль российским участникам помогло посещение музея Сваровски, экскурсия по Инсбруку, ознакомительные туры на курорты Зельден, Зеефельд и Китцбюэль.

А завершающим аккордом саммита стал гала-ужин на закате в горном ресторане в Иглс на высоте две тысячи метров.

/TOURBUS.RU