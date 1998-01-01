|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
17 июня
Профессионалы двух стран надеются на восстановление российского турпотока на австрийские склоны
Более пятидесяти ведущих представителей турбизнеса России и Австрии обсудили острые вопросы развития российского туризма в альпийскую страну в ходе первого саммита «Россия-Тироль»
С 12 по 15 июня в Инсбруке прошел первый туристический саммит «Россия-Тироль». Он собрал более 50 профессионалов из нашей страны и Австрии.
А с приветствием к участникам обратилась глава Федерального совета Австрии г-жа Соня Ледл-Россман.
По данным руководителя российского офиса Австрийской национальной туристической организации (АНТО) Геральда Бема, 2014 год стал лучшим за всю историю - россияне тогда совершили в Австрии почти два миллиона ночевок.
После этого последовал двухлетний период стагнации, когда турпоток упал почти на 50%. И наконец, с 2017 года начался новый плавный рост рынка. Итог прошлого года - 1207 тыс. ночевок еще далек от рекордного 2014-го. Но ежегодные темпы роста на уровне 10% вселяют в турбизнес оптимизм.
Четыре верхние строчки в рейтинге популярности тирольских курортов - у Зельдена (51 тыс ночевок), Майерхофена (45 тыс), Ишгля (39 тыс) и Инсбрука.
Интересна сезонность посещения Тироля россиянами - 85% гостей приезжают сюда на горнолыжный отдых зимой и лишь 15% - летом. Соотношение поездок зима/лето в целом по Австрии совсем другое - 67% к 33%. То есть, треть россиян бывает в альпийской стране летом и две трети – зимой.
Другие факторы - нелояльная визовая политика Австрийского консульства, ограничения на выезд за рубеж, действующие для части россиян, возросшая конкуренция со стороны других горнолыжних направлений, и в первую очередь самой России.
Причем, только 32% россиян, посещающих Австрию, получают австрийскую визу, остальные приезжают в страну с шенгенскими визами других стран».
По оценке эксперта, другие резервы роста - ослабление запретов на выезд «силовиков» в страны ЕС, которое может поднять туризм в течение двух-трех лет еще на 20-30%. Дополнительные 5% прироста обеспечат новые горнолыжные туристы, в том числе сначала освоившие этот вид отдыха на горных курортах России.
Мнение Геральда Бема о том, что клиент сам выберет удобный и технологичный способ покупки тура вряд ли успокоили российских участников саммита. Вместе с тем, Хельмут Денц, директор компании Denz Travel обратил внимание на наметившийся в Европе тренд возврата туристов к туроператорам, гарантирующим защиту отдыха от различных форс-мажорных ситуаций.
А завершающим аккордом саммита стал гала-ужин на закате в горном ресторане в Иглс на высоте две тысячи метров.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72