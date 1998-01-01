Новости Горячие новости Власти Брюгге хотят ограничить число туристов/ Еще один турист скончался в Доминикане при загадочных обстоятельствах/ Российское консульство в Гонконге предупредило о новых протестных акциях 15-16 июня

Власти Брюгге хотят ограничить число туристов Власти бельгийского Брюгге анонсировали ряд мер по борьбе с массовым туризмом, сообщает газета Express. "Чрезмерная популярность крошечного средневекового Брюгге у туристов может сделать его таким же загруженным, как "Диснейленд". Количество гостей нужно контролировать. Мы должны стремиться к качественному туризму – когда посетители приезжают на несколько дней, хорошо питаются и посещают музеи", — цитирует издание мэра города. Среди анонсированных мер по борьбе с массовым туризмом – сокращение числа круизных лайнеров, заходящих в порт Зебрюгге, до одного-двух в день вместо прежних пяти. График стоянки лайнеров будет изменен таким образом, чтобы туристы приезжали на неделе, а не только в выходные. "Кроме того, будут предприниматься попытки снизить количество туристов-"однодневок", которые не остаются ночевать, что не дает заработать туриндустрии города. Больше всего таких гостей прибывает из Брюсселя и Парижа", — отмечает газета. Брюгге – столица провинции Западная Фландрия на северо-западе Бельгии, славится своими каналами, мощенными брусчаткой улицами и средневековыми зданиями. Особой популярностью у туристов пользуются прогулки на лодках по каналам города, а также посещение рождественских ярмарок. Еще один турист скончался в Доминикане при загадочных обстоятельствах Уже шестой турист из США скончался в Доминикане при загадочных обстоятельствах за последние два месяца. "Брат телеведущей популярной программы "Акулы бизнеса" Барбары Коркоран скончался в Доминикане от сердечного приступа. Пока не известно, в каком отеле он останавливался и пил ли что-то из мини-бара. Никто точно не знает, что случилось", — пишет издание International Business Times. Таким образом, мужчина стал шестым по счету американским туристом, скончавшимся в Доминикане за последние два месяца. Ранее 41-летняя Миранда Шауп-Вернер из Пенсильвании упала в обморок и умерла после того, как выпила напиток из мини-бара в гостинице. Пять дней спустя Эдвард Натаниэль Холмс и Синтия Дэй были найдены мертвыми в своей комнате в соседнем отеле. Еще один турист, 67-летний Роберт Белл Уоллес из Калифорнии, умер после того, как выпил скотч из мини-бара в своей комнате в отеле Hard Rock Hotel & Casino в Пунта-Кане. "Общее в смертях туристов то, что погибшие употребляли напитки из мини-бара. Так что проблема может быть в фальсифицированном алкоголе. Кроме того, некоторые постояльцы отелей жаловались на запах плесени в комнатах от непрочищенного кондиционера и на применение агрессивных химических средств", — отмечает газета. В свою очередь, в Министерстве туризма Доминиканы назвали гибель туристов "единичными случаями, не связанными между собой" и призвали СМИ не распространять негативный образ страны. Как сообщил телеканал NBC, доминиканские власти также попросили ФБР о помощи в расследовании смертей. Токсикологическая экспертиза погибших займет до 30 дней. Российское консульство в Гонконге предупредило о новых протестных акциях 15-16 июня Генеральное консульство РФ в Гонконге предупредило о новых протестных акциях в городе 15-16 июня. "Уважаемые соотечественники. В ближайшие выходные (15-16 июня) планируется проведение новых протестных акций. Просим проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей", — сообщает дипмиссия в Facebook. В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции. Он позволит отправлять на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений. Противники законопроекта считают, что это даст властям возможность преследовать общественных активистов, недовольных политикой Пекина. В протестных выступлениях приняли участие до 1 млн человек. /TOURBUS.RU



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