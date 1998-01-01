Новости Москву предложили продвигать как «безопасный, недорогой и удобно расположенный» мегаполис Международная консалтинговая компания BCG представила большой доклад, посвященный развитию туристического потенциала столицы

BCG — международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, – опубликовала в этом месяце большой доклад под названием "Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма", посвященный проблемам развития туристического потенциала российской столицы. Согласно выводам доклада, потенциал Москвы по наращиванию турпотока велик, но пока не реализован – с 2012 по 2017 годы число туристов росло лишь на 1,3% в год. Чтобы привлечь иностранных туристов и увеличить таким образом вклад туризма в экономику, город должен активно продвигать себя за рубежом и создать собственный привлекательный бренд, считают эксперты компании BCG. Как отмечают авторы доклада, "Чемпионат мира по футболу, который прошел в России в 2018 году, способствовал росту числа иностранных туристов в городах страны, в частности в Москве. Инфраструктура столицы готова принимать больше гостей. Москва может войти в топ-10 городов мира по темпам роста турпотока к 2025 году. Число туристов в столице вырастет в 1,4 раза, до 31,8 млн прибытий в год, в том числе из дальнего зарубежья – в два раза, до 5,9 млн человек. Вклад туризма в экономику города в этом случае вырастет до 6-8%, а выручка – в два раза, до 1,5 трлн рублей. Все это возможно, если заниматься продвижением Москвы и создать бренд города". Для того чтобы оценить текущую конкурентоспособность Москвы и ее привлекательность для зарубежного туриста, компания провела опрос 3,5 тыс. потенциальных путешественников. В том числе тех, кто никогда ранее не посещал российскую столицу. Также были проведены интервью с более чем 70 представителями бизнеса и экспертного сообщества. Согласно исследованию компании, из 15% респондентов, которые назвали Москву интересным городом для путешествия, лишь 5% готовы запланировать поездку. "Среди причин можно выделить две условные группы – предубеждения ("небезопасно", "далеко добираться" и "дорого") и структурные барьеры ("негативный геополитический образ", "сложность получения визы" и "языковой барьер"). Тем не менее, впечатления от Москвы способны перекрыть негативный эффект", — говорится в отчете. В компании считают, что Москва все еще относится к группе городов с нераскрытым потенциалом. "Рост въездного турпотока в Москву в 2012-2017 гг. составил лишь 1,3%, что значительно меньше, чем у лидеров по посещению туристами – это Дели (28%), Токио (20%) и Дублин (10%), Лондон (5,1%), Нью-Йорк (2,4%)", — следует из отчета. Как отмечают в BCG, в крупных городах, привлекающих много туристов, есть специальные офисы или агентства, работающие над построением бренда. Их расходы могут составлять от $14 млн в Париже до $172 млн в Сингапуре, или от 0,1 до 1% городского бюджета. Расходы Москвы на эти цели в 2017 году составили $2 млн, или 0,02% от городского бюджета. "Необходимо создать агентство по продвижению Москвы и разработать бренд города, слоган – "Москва – безопасный и недорогой город, до которого легко добраться" , - считают аналитики компании. По мнению BCG, одной из самых действенных мер, способствующей росту иностранного турпотока в Москву, будет смягчение визового режима. Другие необходимые меры – повышение доступности авиасообщения, в том числе лоукост-перевозки, создание туристской информационной системы, увеличение гостиничного фонда (в том числе и хостелов), повышение качества обслуживания и увеличение числа объектов туристического показа. Комментируя результаты опубликованного исследования, Александра Петрова, директор по маркетингу UTS Russia, рассказала нашему порталу: «Я считаю, что на данный момент дела обстоят не так плохо, как, возможно, считают авторы исследования. Основная проблема, по-моему, в другом - городам России, активно развивающим туризм, трудно соперничать с такими «столпами», как Москва и Санкт-Петербург, с точки зрения туристической привлекательности. Но и здесь нет ничего невозможного. Такие туристические центры, как Сочи, Казань, Калининград, за последние 5-7 лет вышли, при поддержке государства, на одно конкурентное поле со столицами. И это мы еще не говорим про Золотое и Серебряное кольцо, Урал, Байкал, Камчатку и т.д. Выйти на иной уровень туристической привлекательности - сложная, но выполнимая задача. И в Москве, и в регионах прежде всего нужно работать над составляющей турпродукта, нужно заниматься вопросами инфраструктуры, ценообразованием и качеством сервиса, обучением персонала, в том числе иностранным языкам. Необходимо также повышать уровень узнаваемости направлений среди жителей нашей страны. Для развития туристического потенциала нужно привлекать профессионалов из области маркетинга, креатива и стратегии, конечно, не забывая про экспертов турбизнеса и представителей каждого региона». /TOURBUS.RU

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