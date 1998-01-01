Новости Скоростные электрички доставят туристов в Печоры, а потом - и в Эстонию Стали известны планы по расширению маршрутов скоростных туристических поездов в приграничных районах Псковской области

Опыт использования скоростных электропоездов «Ласточка» на линии Петербург – Псков оказался настолько удачным, что ОАО «РЖД» и власти Псковской области решили продлить маршрут до одной из самых посещаемых достопримечательностей региона - Псково-Печерского монастыря, сообщает наш корреспондент в Северной столице. Статистика такова: за девять месяцев работы на маршруте Псков – Петербург (поезд был запущен в оборот в августе 2018-го) перевезено около 377 тыс. пассажиров, из которых значительная часть – самостоятельные и даже организованные туристы, которые теперь нередко предпочитают поезд автобусу. В настоящее время два соседних региона связывают три пары поездов «Ласточка», однако в рамках заявленной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым стратегии по ликвидации транспортной изоляции региона, по многочисленным просьбам пассажиров, совместно с «РЖД» маршрут «Ласточки», начиная с августа этого года, будет продлен до Печор. Правда, поезд сообщением Петербург – Псков станет ходить до станции Печоры-Псковские только по субботам и воскресеньям, а в будние дни – все так же до Пскова. Но и это не все: соседняя Эстония тоже претендует на часть российского турпотока. В частности, недавно председатель правления Эстонской железной дороги Эрик Лайдвеэ сообщил, что в рамках заседаний совместной с «РЖД» комиссии обсуждается вероятность развития железнодорожного сообщения между Эстонией и Россией. При этом речь идет о том, чтобы россияне после Печор смогли доезжать до пограничной станции Койдула, а там пересаживаться на внутреннюю электричку Elron до Тарту. Другой вариант - запуск скоростного сообщения между Петербургом и Таллином на поезде типа «Аллегро» (такой ходит из Петербурга в Хельсинки): время в пути на нем составит около 4,5 часов, а цена билета может быть средней между стоимостью поездки на автобусе и перелетом на самолёте. При этом и российская, и эстонская стороны полагают, что поездки были бы гораздо интереснее потенциальным туристам из Эстонии, если бы случились визовые послабления. «Если на пассажиров, путешествующих по железной дороге, будет распространяться право находиться в России без визы в течение трех дней, как это делается сейчас для круизных туристов, возможен даже запуск нескольких поездов в день», - считает Эрик Лайдвеэ. Поддерживает идею и Михаил Ведерников. Стоит напомнить: недавно он направил в Правительство РФ предложение распространить на регион практику трехдневного безвизового пребывания гостей из-за кордона. Это связано с тем, в частности, что регион намерен возобновить международное железнодорожное сообщение по маршруту Псков – Рига – Таллинн. По оценке псковского губернатора, в случае ослабления визового режима регион вполне может рассчитывать не только на иностранцев, интересующихся музеями, храмами и другими достопримечательностями Псковщины, но и на тех, кто приедет в область «отовариться». «Из стран Балтии часто приезжают в наши супермаркеты или за топливом, - отмечает Михаил Ведерников. – И решение вопроса с визами может этот турпоток существенно увеличить». Параллельно этому в области многое делают и для развития туристической инфраструктуры. В частности, в рамках проекта развития туристско-рекреационного кластера «Псковский» в Пскове к концу 2020 года реконструируют улицу Леона Поземского и набережную реки Псковы: только в рамках первого этапа реконструкции на улицах Поземного, Набат и Герцена будет отремонтировано более 1,7 тыс. кв. м тротуаров и приведена в порядок автостоянка. Но самые масштабные работы по благоустройству проведут на берегу реки Псковы от Троицкого моста до пешеходного моста в парке Строителей: здесь появятся прогулочные дорожки из песка, велодорожки и настилы из палубной доски площадью около 4 тыс. кв. м, а вдоль набережной посеют луговые травы, посадят 380 саженцев декоративных кустарников и деревья. /TOURBUS.RU

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