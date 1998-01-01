На три дня «Красная Пресня» превратится в Стамбул и Анталью

В столице прошла пресс-конференция с участием посла Турции в России, посвященная начинающемуся сегодня масштабному Третьему Фестивалю Турции в Москве

Третий Фестиваль Турции пройдет в московском парке "Красная Пресня" с 14 по 16 июня, сообщил вчера журналистам посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Фестиваль пройдет в рамках перекрестного года культуры и туризма России и Турции при поддержке Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Турции и Посольства Турции в России. Посетить его можно будет бесплатно с 12:00 до 21:00.

В фестивале примут участие 150 артистов, певцов, танцоров, поваров и ремесленников, которые представят москвичам культуру и традиции Турции.

"На три дня огромная территория парка «Красная Пресня» станет Турцией в миниатюре, где будут воссозданы главные архитектурные достопримечательности, представлена местная кухня, ремесло и искусство", — рассказал г-н Самсар.

В тоже время в пресс-службе Turkish Airlines нам рассказали, что авиакомпания стала официальным авиаперевозчиком Фестиваля Турции в Москве.

Как отметили в компании, «Третий год подряд у жителей и гостей столицы будет возможность окунуться в потрясающую атмосферу восточной сказки.

Ежедневно с 12:00 до 21:00 гостей ждет масштабная развлекательная программа, знакомство с историей и культурой Турции, призы и подарки.

Здесь каждый найдет себе занятие по вкусу: можно попробовать турецкую кухню, услышать выступления известных артистов, посетить Деревню ремесел, сфотографироваться в корзине воздушного шара и стать свидетелем состязания по масляной борьбе, поиграть в популярные настольные игры, купить аутентичные товары и сувениры на Гранд-базаре, а также выиграть в Мега-квесте одну из ста поездок в Турцию. Особую анимационную программу приготовили и для маленьких гостей».



Отметим, что как также заявил вчера посол Турции в РФ, "за прошлый год Турцию посетило 6 млн россиян. Ожидаем, что в этом году цифра будет чуть выше".

Посол Турции сообщил, что предпочтения россиян на отдых в Турции за последние годы меняются. "Российские туристы стали посещать Турцию не только для пляжного, но и для культурного и оздоровительного отдыха на термальных источниках. Возрос интерес к Каппадокии, Измиру, Стамбулу, а также к пляжам Даламана и Бодрума", — сказал он.

Г-н Самсар добавил, что ежегодно Турцию посещают порядка 35-40 млн иностранных туристов, и у страны есть большой потенциал по увеличению турпотока. "Даже если в 2019 году приедет на 600 тыс. больше туристов – это уже хороший рост", — заметил он.

При этом, по его словам, цены на турпакеты в Турцию для россиян останутся приблизительно на уровне 2018 года.

Как сообщалось ранее, Турцию в 2018 году посетили 39,5 млн иностранных туристов, что на 21,8% больше по сравнению с 2017 годом.

По итогам прошлого года зафиксировано 5,965 млн туристических прибытий из России, что на 26,5% больше, чем годом ранее. Россия заняла первое место по числу туристов в Турции, ее доля составила 15,1%.

/TOURBUS.RU