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13 июня
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Coral Travel меняет аэропорты прилета в Таиланд/ AZUR air открыла рейсы из Махачкалы в Анталью/ Власти Рима расширили список запретов для туристов
Coral Travel меняет аэропорты прилета в Таиланд
Авиакомпания Royal Flight с конца июля возобновит чартерную программу из Москвы в Таиланд по заказу туроператора Coral Travel, поменяв при этом аэропорты прилета.
"Чартеры по направлению Москва – Пхукет (аэропорт Пхукет) стартуют 24 июля, по направлению Москва – Паттайя (аэропорт У-Тапао) – 6 августа.
Полеты будут совершаться один раз в 10/11 ночей на самолетах Boeing 767 авиакомпании Royal Flight", — сообщила руководитель департамента по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
Предыдущие полетные программы туроператора в Таиланд завершились в мае. При этом часть рейсов зимней чартерной программы для туристов, следующих на Пхукет (программа закончилась 11 мая), выполнялась с прилетом в аэропорт Краби, откуда туристов уже доставляли на Пхукет. Полетная программа для туристов, предпочитающих отдых в Паттайе (завершилась 5 мая), выполнялась в аэропорт Бангкока (Суварнабхуми).
"Новая полетная программа Coral Travel будет более удобной, поскольку из аэропорта Пхукета до отелей добираться в среднем 40 минут, тогда как из аэропорта Краби – 3 часа. Аналогичная ситуация и с аэропортом У-Тапао – время трансфера сократится с 2 часов до 30-40 минут", — отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
AZUR air открыла рейсы из Махачкалы в Анталью
Авиакомпания AZUR air с 9 июня начала выполнять полеты из Махачкалы в Анталью, сообщается в пресс-релизе аэропорта Махачкалы.
Рейсы из столицы Дагестана будут выполнять дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям — на самолетах Boeing 737-800.
Ранее сообщалось о планах запуска рейсов в Турцию в апреле 2019 года, однако о причинах переноса полетов в аэропорту Махачкалы не сообщили.
AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour.
Также в марте перевозчик объявил о начале сотрудничества с туроператором «TUI Россия».
Власти Рима расширили список запретов для туристов
Власти Рима расширили список запретов для туристов – теперь в городе запрещено гулять с голым торсом и употреблять в туристических местах фастфуд, сообщает газета The Independent.
«Рим борется с плохим поведением туристов, и теперь в итальянской столице приняли ряд новых правил: мужчинам нельзя гулять с голым торсом, запрещено употребление в туристических местах еды, которая может просыпаться или пролиться. Также нельзя вешать "любовные" замки на мосты и прикасаться к фонтанчикам губами во время питья», — пишет издание.
Кроме того, закон жестко ограничивает рекламирование и продажу билетов на проход без очереди возле самых популярных достопримечательностей Рима, а также позирование в древнеримской одежде для платных фотографий с туристами.
Среди других запретов для туристов в Риме – запрет на купание в городских фонтанах, которое наказывается суровым штрафом, попытки провезти чемодан на колесиках по ступеням Испанской лестницы и многое другое.
"Рим вместе за Венецией борется с массовым туризмом, от которого страдают местные жители. В Венеции правила даже более жесткие – нельзя купаться в каналах, ездить на велосипеде, устраивать пикники, переодеваться на людях, кормить птиц, шуметь ночью или во время сиесты. Подобное поведение наказывается штрафом до 450 евро", — отмечает The Independent.
/TOURBUS.RU
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