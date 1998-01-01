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Coral Travel меняет аэропорты прилета в Таиланд/ AZUR air открыла рейсы из Махачкалы в Анталью/ Власти Рима расширили список запретов для туристов

Coral Travel меняет аэропорты прилета в Таиланд

Авиакомпания Royal Flight с конца июля возобновит чартерную программу из Москвы в Таиланд по заказу туроператора Coral Travel, поменяв при этом аэропорты прилета.

"Чартеры по направлению Москва – Пхукет (аэропорт Пхукет) стартуют 24 июля, по направлению Москва – Паттайя (аэропорт У-Тапао) – 6 августа.

Полеты будут совершаться один раз в 10/11 ночей на самолетах Boeing 767 авиакомпании Royal Flight", — сообщила руководитель департамента по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Предыдущие полетные программы туроператора в Таиланд завершились в мае. При этом часть рейсов зимней чартерной программы для туристов, следующих на Пхукет (программа закончилась 11 мая), выполнялась с прилетом в аэропорт Краби, откуда туристов уже доставляли на Пхукет. Полетная программа для туристов, предпочитающих отдых в Паттайе (завершилась 5 мая), выполнялась в аэропорт Бангкока (Суварнабхуми).

"Новая полетная программа Coral Travel будет более удобной, поскольку из аэропорта Пхукета до отелей добираться в среднем 40 минут, тогда как из аэропорта Краби – 3 часа. Аналогичная ситуация и с аэропортом У-Тапао – время трансфера сократится с 2 часов до 30-40 минут", — отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

AZUR air открыла рейсы из Махачкалы в Анталью

Авиакомпания AZUR air с 9 июня начала выполнять полеты из Махачкалы в Анталью, сообщается в пресс-релизе аэропорта Махачкалы.

Рейсы из столицы Дагестана будут выполнять дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям — на самолетах Boeing 737-800.

Ранее сообщалось о планах запуска рейсов в Турцию в апреле 2019 года, однако о причинах переноса полетов в аэропорту Махачкалы не сообщили.

AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour.

Также в марте перевозчик объявил о начале сотрудничества с туроператором «TUI Россия».

Власти Рима расширили список запретов для туристов

Власти Рима расширили список запретов для туристов – теперь в городе запрещено гулять с голым торсом и употреблять в туристических местах фастфуд, сообщает газета The Independent.

«Рим борется с плохим поведением туристов, и теперь в итальянской столице приняли ряд новых правил: мужчинам нельзя гулять с голым торсом, запрещено употребление в туристических местах еды, которая может просыпаться или пролиться. Также нельзя вешать "любовные" замки на мосты и прикасаться к фонтанчикам губами во время питья», — пишет издание.

Кроме того, закон жестко ограничивает рекламирование и продажу билетов на проход без очереди возле самых популярных достопримечательностей Рима, а также позирование в древнеримской одежде для платных фотографий с туристами.

Среди других запретов для туристов в Риме – запрет на купание в городских фонтанах, которое наказывается суровым штрафом, попытки провезти чемодан на колесиках по ступеням Испанской лестницы и многое другое.

"Рим вместе за Венецией борется с массовым туризмом, от которого страдают местные жители. В Венеции правила даже более жесткие – нельзя купаться в каналах, ездить на велосипеде, устраивать пикники, переодеваться на людях, кормить птиц, шуметь ночью или во время сиесты. Подобное поведение наказывается штрафом до 450 евро", — отмечает The Independent.

/TOURBUS.RU