Новости Где потратят россияне деньги этим летом? Компания Visa представила свой прогноз по предстоящим тратам россиян в зарубежных поездках

В ходе прошедшей в столице презентации компания Visa представила свой прогноз по предстоящим тратам россиян в зарубежных поездках летом 2019 года на основе анализа транзакционного поведения держателей карт Visa. По оценке компании, ожидается, что этим летом объем трат россиян по картам Visa за рубежом, включая снятие наличных, увеличится на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество используемых за границей карт тоже вырастет примерно на 10%. По прогнозам, держатели 2,3 млн карт Visa в среднем за поездку будут пользоваться одной картой около 11 раз, суммарные расходы по ней составят 826 долл. США, из которых 17% россиян потратят наличными, а 83% – на оплату товаров и услуг через платежные терминалы в отелях, магазинах, ресторанах и культурно-развлекательных заведениях. Наибольший рост объема расходов по картам наших соотечественников ожидается в странах Северной Америки (+12% к аналогичному периоду прошлого года) и Азии (+11%). Рост расходов в Европе составит +8%. По данным Visa, летом прошлого года россияне потратили почти две трети от общего объема средств (70%) в странах Европы, далее со значительным отрывом идут Азия (20%) и Южная Америка (6%). При этом самые большие траты по одной карте за одну поездку, включая и снятие наличных, наблюдались в странах Южной Америки и на тихоокеанских островах (2 036 и 1 659 долл. США соответственно), а самые маленькие – в государствах Азии и Африки (512 и 277 долл. США). Интересно, что почти две трети от общего объема всех потраченных за рубежом по картам Visa средств россияне оставили всего в десяти странах мира, семь из которых находятся в Европе. Абсолютным лидером по суммарным тратам по одной карте стали США (2 094 долл. США) – они почти на 60% опередили ближайшего конкурента. Италия является рекордсменом среди стран Европы: здесь этот показатель более чем в полтора раза превысил среднеевропейский (1 319 и 808 долл. США соответственно). Замыкают десятку лидеров Кипр и Турция. Самым дорогим направлением для россиян стали страны Южной Америки: именно здесь зафиксирован самый высокий средний чек по большинству категорий товаров и услуг. Европа вышла в лидеры только по двум статьям – «товары из кожи, сумки и чемоданы» и «одежда для всей семьи». Дешевле всего проживание обходилось в Северной Америке, а питание – в африканских и азиатских государствах. /TOURBUS.RU Топ-10 стран, где ожидается наибольшее увеличение трат россиян по картам Visa летом 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года): Тунис – 25% Кипр – 25% Грузия – 25% Доминиканская Республика – 21% Исландия – 19% Турция – 17% Япония – 15% Венгрия – 15% Вьетнам – 15% Мальта – 14%

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