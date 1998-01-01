Новости Санкт-Петербург, «Аэрофлот», Swissotel Krasnye Holmy и Altay Village – лучшие в Европе Представители российских компаний и отелей, получивших престижную награду World Travel Awards-2019, прокомментировали свое очередное достижение

Торжественная церемония награждения лауреатов премии World Travel Awards-2019 в европейском регионе прошла в конце минувшей недели на португальском атлантическом острове Мадейра. Напомним, что победителей туристического «Оскара» ежегодно определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса. В этом году Санкт-Петербург стал лауреатом World Travel Awards в номинации "Ведущий город Европы 2019", обогнав в упорной борьбе такие центры туризма, как Амстердам, Афины, Барселону, Лондон, Париж и Москву. В то же время российский национальный перевозчик «Аэрофлот» второй год подряд победил сразу в трех номинациях — "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" и "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию". Как отметили в пресс-службе компании, «"Аэрофлот" уверенно удерживает лидирующие позиции на рынке авиаперевозок в различных регионах мира, что подтверждает ряд важных международных наград и премий, полученных только в этом году. Так, «Аэрофлот» в третий раз подряд был признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии ведущего в мире оценщика брендов Brand Finance. А почетное звание самой любимой иностранной авиакомпании в Китае от Flyer Award 2019 было присвоено «Аэрофлоту» уже в третий раз». Принадлежащий «Сбербанку» отель Mriya Resort & SPA в Ялте получил три высшие награды. Отель стал лучшим в Европе в номинациях: ведущий люксовый курорт Европы ведущий курорт Европы для проведения мероприятий, ведущий семейный курорт Европы для отдыха. Swissotel Krasnye Holmy в Москве признан ведущим бизнес-отелем Европы класса "люкс". А «ведущим роскошным отелем Европы 2019» назван «Лотте Отель» из Санкт-Петербурга. В то же время пятизвездочный Altay Village Teletskoe в Горном Алтае занял первое место в номинации "Ведущий бутик-отель России в 2019 году". Он обогнал девять конкурентов, в том числе и столичные гостиницы, которые неоднократно получали это звание с 2010 по 2018 год. Отель «Коринтия Санкт-Петербург» в рекордный седьмой раз был признан «ведущим конференц-отелем России». Также, уже второй год подряд, отель победил в номинациях «Ведущий бизнес-отель России» и «Ведущий номер-люкс России». Как отметили, комментируя награду, в компании, «в 2018 году в «Коринтии Санкт-Петербург» завершился масштабный двухлетний проект по обновлению дизайна номеров и лобби. Это крупнейший пятизвездочный отель Санкт-Петербурга и единственный, который предлагает в историческом центре города такое количество номеров, а также 17 конференц-залов. В нашем отеле ежедневно проходят мероприятия различного формата: от международных конференций и официальных банкетов до свадеб и роскошных светских событий». Лучшим онлайн-тревел-агентством России был признан сервис бронирования отелей Ostrovok.ru. Комментируя награду, Феликс Шпильман, CEO Ostrovok.ru, отметил: «Для нас большая честь получить официальное свидетельство лидерства Ostrovok.ru на российском рынке. Мы хорошо знаем потребности пользователей и ведем непрерывную работу над тем, чтобы нашим клиентам был доступен самый широкий выбор отелей, апартаментов, хостелов по лучшим ценам, инвестируем в разработку и внедрение собственных технологических решений и совершенствуем пользовательский опыт. Мы благодарны за такую высокую международную оценку нашей работы и не планируем останавливаться на достигнутом». Что же касается других международных лауреатов премии, то в номинации "Лучшее туристическое направление Европы-2019" победила Португалия. Самым популярным местом отдыха в 2019 году выбран Лиссабон. Ведущим европейским курортом признан Forte Village на острове Сардиния. Лучшим городским отелем 2019 года стал Conrad Istanbul Bosphorus в Стамбуле. "Ведущим европейским наследием 2019 года" стал шотландский Эдинбург, известный своими замками и средневековыми крепостями. Стоит отметить, что в 2018 году в этой номинации победил Санкт-Петербург. Грузинский курорт Батуми назвали самым перспективным туристическим направлением Европы. Лучшим тематическим парком Европы в 2019 году стал LEGOLAND Windsor Resort в Великобритании. Главным круизным направлением Европы стала Венеция, а лучшей круизной компанией 2019 года – Norwegian Cruise Line. В номинации "Ведущий туристический сервис Европы-2019" пятый год подряд победил Booking.com, а "ведущим туроператором Европы" названа TUI Group. Победителем номинации "Лидирующий европейский аэропорт-2019" стал Международный аэропорт Цюриха. Лучшей авиакомпанией Европы названа Turkish Airlines, чартерной – Thomas Cook Airlines, лоукост-компанией – Norwegian, региональной – Vueling Airlines. /TOURBUS.RU

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