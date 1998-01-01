Новости Якутия учится «продавать туристам холод» В Москве прошла презентация туристических мероприятий в рамках национального якутского праздника Ысыах, который пройдёт в субботу в Коломенском

В московском Доме национальностей прошла презентация традиционного якутского национального праздника Ысыах, который пройдёт в музее-заповеднике «Коломенское» в ближайшую субботу, сообщает наш специальный корреспондент. Ысыах – это исконный культовый праздник народа саха, приуроченный ко времени летнего солнцестояния и олицетворяющий встречу лета и пробуждение природы. Ысыах откроется древним обрядом благословения и зажжения огня, проводимого с соблюдением национальных традиций народа саха. Традиция московского Ысыаха — представление различных районов Якутии. В 2019 году на Ысыахе будет представлен Алданский улус (район). Для гостей праздника пройдут фольклорный фестиваль, конкурс хомусистов — исполнителей на древнем язычковом музыкальном инструменте хомусе, дегустация якутской национальной кухни, кулинарный мастер-класс по приготовлению якутских блюд, взбитых сливок «керчех» с дикими ягодами, продажа экологически чистых деликатесов из Якутии и др. В зоне мастер-классов можно будет перенять навыки шитья одежды из оленьей шкуры, вышивки традиционной якутской обуви бисером, изготовления оберегов и росписи по дереву с элементами якутского, эвенкийского и русского фольклора. В день московского Ысыаха в Коломенском будет работать новый музей якутского быта, в котором гости станут свидетелями театрализованного представления обряда одевания якутской невесты. Впервые в рамках московского Ысыаха состоится презентация «Покорителей холода» - международной экспедиции по измерению самой низкой температуры на землях, где постоянно проживает человек. Полюс холода в Северном полушарии находится, как известно, в районе якутских поселений Верхоянск и Оймякон — там метеорологические наблюдения ведутся уже 150 лет. В специальной зоне будет развёрнута выставка знаменитого фотографа-путешественника Сергея Карпухина «Неизведанная Якутия» - ретроспектива уникальных видов природы северной республики. На спортивных площадках несколько десятков атлетов будут соревноваться по якутским национальным видам спорта: борьбе хапсагай, состязаниям в ловкости «тутум эргиир» и в якутских прыжках. Будет организован телемост Москва-Намцы, в ходе которого священный огонь Ысыаха Олонхо в Москве будет передан от Алданского улуса Намскому. На площадке «Железные дороги Якутии» будет отмечаться открытие — с 27 июля нынешнего года - регулярного пассажирского движения до станции «Нижний Бестях». Нижний Бестях (Аллараа Бэстээх) — конечная железнодорожная станция Амуро-Якутской ж/д магистрали, которая находится в 10 км от одноимённого посёлка на правом берегу Лены. Сообщение станции с Якутском — автомобильное, с помощью парома, пересекающего Лену примерно за 1 ч 20 мин, или зимника. Также на нынешнем празднике будет представлен проект многоэтапной экспедиции, посвящённой 400-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Она последовательно пройдет историческим Мангазейским ходом из Архангельска через Канин мыс и Ямал, по Мезени в Нарьян-Мар, Тазовский, Туруханск (сухопутная часть) и Диксон (карбас). Основная часть экспедиции состоится в 2020-2022 годах, когда в Архангельске завершится строительство 2-3 поморских кочей. Старт экспедиции будет дан в московском Зарядье. «В прошлом году нашу республику посетило около 70 тыс. человек, из них приблизительно треть — иностранные гости, - рассказал постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов. - Это, конечно, несоизмеримо с её огромным туристическим потенциалом. Якутские алмазы всем известны. Но кто знает, что в Якутии сосредоточено более 80% запасов драгоценной для мастеров-резчиков мамонтовой кости? Однако мы отдаём себе отчёт и в том, что к приёму массовых потоков туристов мы пока не готовы. Тем не менее, мы приняли многолетнюю программу развития туристической отрасли». Предусматривает она, по словам г-на Федотова, прежде всего развитие туристической инфраструктуры — реконструкцию аэропорта Якутска, которую намечено завершить через 2-3 года, и строительство новых гостиниц в Якутске и в Тикси, который — вместе с Новосибирскими островами — станет конечной точкой круизных маршрутов по Лене. «Наше главное богатство — холод, и мы должны научиться «продавать» его, - заявил в заключение г-н Федотов. - Для начала — с помощью событийных туристических мероприятий. Например, праздника «Зима начинается с Якутии». 1 декабря в Якутск специально прибудет из Великого Устюга Дед Мороз и зажжёт первую в стране ёлку в честь наступления 2020 года». /TOURBUS.RU

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