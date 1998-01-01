Авиарейсы связали Петербург уже с двенадцатью городами Китая

По мнению экспертов, в сфере приема китайских туристов на территории России остается много острых вопросов

С 12 июня авиакомпания Lucky Air запустила регулярные прямые рейсы между Петербургом и китайским городом Куньминем. Это уже двенадцатый китайский авиамаршрут из города на Неве, полеты по нему станут выполняться вплоть до 25 октября три раза в неделю на комфортабельных авиалайнерах Airbus A330, рассчитанных на перевозку 303 пассажиров.

При этом китайское направление в целом остается в воздушной гавани Петербурга одним из наиболее динамично развивающихся: по итогам первых 4 месяцев 2019-го только прямой пассажиропоток между Петербургом и городами Китая вырос на 73% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) и составил 77 тыс. пассажиров.

Кроме новинки в Куньминь, в нынешнем летнем сезоне из Пулково также осуществляются прямые рейсы в китайские города Гуанчжоу, Нанкин, Пекин, Сиань, Урумчи, Ухань, Ханчжоу, Хайкоу, Чэнду, Шанхай и Шеньчжень.

Причем сотрудничество с партнерами из КНР для Петербурга является системным: еще в декабре 2016-го аэропорт Пулково стал первым российским, получившим сертификат Welcome Chinese от имени Китайской академии туризма.

В настоящее время он полностью соответствует стандартам гостеприимства, поскольку внедрил сервисы для пассажиров на китайском языке (табло, звуковые оповещения, возможность оплаты по системам WeChat и UnionPay и др.) и подтвердил соответствие высоким стандартам качества услуг для китайских путешественников.

Что касается нового рейса, то благодаря стыковкам в Куньмине петербуржцы получают возможность продолжения путешествия в другие пункты назначения в Китае, а также в Таиланд (Краби, Пхукет, Самуи), на Филиппины (Себу), в Малайзию (Пинанг, Сабах) и Вьетнам (Фукуок).

Вместе с тем вопрос целесообразности продолжения значительного расширения приема китайских безвизовых туристов пока так и не удается решить. Стоит напомнить: в начале июня в рамках визита представительной делегации из КНР в Россию вопросы расширения российско-китайского сотрудничества в сфере туризма обсуждались на уровне руководителя Ростуризма Зарины Догузовой и министра культуры и туризма КНР Ло Шугана.

Стороны договорились провести 16-е заседание Подкомиссии по туризму российско-китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству – оно состоится во Владивостоке.

Одним из важных вопросов, который стороны намерены рассмотреть, станет создание российско-китайской рабочей группы по координации и регулированию туристского рынка, которая формально появилась еще в августе 2018-го, однако из-за реорганизации ведомств фактическая работа по формированию группы не велась.

Между тем участники российского рынка видят в ней важный инструмент для снятия наиболее острых вопросов работы сферы приема и оказания услуг китайским туристам на территории России. И это касается как перераспределения потока китайских туристов, так и практики их обслуживания.

В частности, Зарина Догузова, выступая на ПМЭФ-2019, завила о том, что «России и КНР нужна диверсификация туристического продукта, развитие новых направлений», а Юрий Цуркан, председатель совета «Ассоциации содействия русско-китайскому туризму», уверен, что изменения должны коснуться целого ряда положений, регулирующих правила въезда и приема китайских безвизовых туристов.

При этом в Петербурге в качестве ключевого пункта рассматривают необходимость запрета на работу в качестве гидов для иностранных граждан. Стоит напомнить: городские депутаты Алексей Макаров и Денис Четырбок направили в Госдуму РФ такое предложение: оно рассмотрено в Законодательном собрании Cеверной столицы и поддержано профильной депутатской комиссией.

Согласно проекту парламентариев, федеральные органы должны разработать обязательную аттестацию гидов и экскурсоводов на всероссийском уровне, а право проводить ее и выявлять нелегалов будет предоставлено чиновникам регионального уровня.

Неаттестованных гидов депутаты хотят штрафовать на сумму в размере от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, а попавшихся на проведении нелегальных экскурсий иностранцев - выдворять из страны.

/TOURBUS.RU