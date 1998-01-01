Горячие новости

В России меняются правила вывоза детей за границу/ Россия и Саудовская Аравия облегчат визовый режим/ Несколько туристов скончались в Доминикане при загадочных обстоятельствах

В России меняются правила вывоза детей за границу

Пограничные органы России с 12 июня не будут принимать заявлений о несогласии граждан на выезд несовершеннолетних, такие заявления должны рассматриваться миграционными подразделениями МВД, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Теперь "прием и учет таких заявлений осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина РФ, или несовершеннолетнего гражданина РФ, в отношении которого подается заявление, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами Российской Федерации", сообщает ЦОС ФСБ.

При этом в ФСБ напомнили, что если ребенок выезжает из России с одним из родителей, согласия второго не требуется. Если же несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из этих лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина России.

Россия и Саудовская Аравия облегчат визовый режим

В рамках визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в октябре этого года планируется подписать соглашение об облегчении получения виз для граждан двух государств, сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

По его словам, к подписанию в рамках этого визита готовится соглашение об облегчении получения виз для граждан двух государств.

"Сотрудничество между нашими странами получило толчок после визита короля в октябре 2017 года. Мы ожидаем, что наши отношения получат еще больший импульс при визите Владимира Путина, который намечен в октябре нынешнего года", — сказал г-н Фалих.

Он напомнил, что Россия и Садовская Аравия уже договорились о наращивании взаимодействия в области нефтехимии, здравоохранения, транспорта, а также по военной технике, - сообщает «Интерфакс».

Несколько туристов скончались в Доминикане при загадочных обстоятельствах

Четверо американских туристов скончались в Доминикане за последние 2,5 месяца при загадочных обстоятельствах, сообщает газета The New York Times.

"ФБР подключилось к расследованию гибели американских туристов на курортах Доминиканы. Так, 25 мая, 41-летняя Миранда Шауп-Вернер из Пенсильвании упала в обморок и умерла после того, как выпила напиток из мини-бара в гостинице.

Пять дней спустя Эдвард Натаниэль Холмс и Синтия Дэй были найдены мертвыми в своей комнате в соседнем отеле. Они прибыли на курорт в тот же день, когда скончалась Шауп-Вернер. Их обнаружил сотрудник гостиницы в день, когда пара должна была выехать из отеля.

В апреле 67-летний Роберт Белл Уоллес из Калифорнии умер после того, как выпил скотч из мини-бара в своей комнате в отеле Hard Rock Hotel & Casino в Пунта-Кане", — пишет газета.

Как отмечает издание, по результатам вскрытия во всех случаях смерть наступила от дыхательной недостаточности и отека легких. Тем не менее, эти смерти вызвали тревогу у родственников туристов, которые погибли в Доминикане в прошлом году. В июле прошлого года Дэвид Харрисон скончался в Hard Rock Hotel & Casino. Тогда судмедэксперты поставили точно такой же диагноз, но в связи с последними событиями вдова Харрисона не верит в естественную смерть супруга.

Недавно родственники другой погибшей в Доминикане американской туристки засомневались в посмертном диагнозе женщины - в июне прошлого года 51-летняя Иветт Моник Спорт скончалась в отеле Grand Bahia Principe Punta Cana 5* от сердечного приступа.

Отметим, что в конце мая в Доминикане скончалась российская туристка, приехавшая на отдых из Саранска. Девушку госпитализировали с болями в области сердца, но, несмотря на все усилия врачей, спасти россиянку не удалось.

/TOURBUS.RU