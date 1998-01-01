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В столице обсудили тенденции и перспективы рынка пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок

Более ста профессионалов из 40 городов России приняли участие в ежегодной отраслевой конференции «Транспортные услуги-2019»

5-6 июня в московском отеле «Аэростар» прошла ежегодная отраслевая конференция «Транспортные услуги-2019», организованная Ассоциацией агентств воздушного транспорта (ААВТ).

Генеральным спонсором мероприятия выступила крупнейшая страховая компания «АльфаСтрахование», единственный страховщик РФ, имеющий в своей структуре специализированное подразделение по страхованию пассажиров.

Спонсорскую поддержку мероприятию оказала «Сирена-Трэвел» - ведущий российский поставщик информационных технологий для предприятий транспортной отрасли, лидер в области дистрибуции авиационных услуг.

Информационными партнерами конференции традиционно выступили Транспортная клиринговая палата, отраслевое агентство «АвиаПорт», еженедельник «Воздушный транспорт», интернет-портал «АвиаГоризонты».

Главная задача форума - помочь менеджменту российских компаний получить актуальную отраслевую информацию, проанализировать варианты развития в кризисное время, узнать, в чем секрет успеха лидеров рынка, найти эффективные технологии для обслуживания клиентов.

На нынешней конференции обсуждались такие темы, как тенденции и перспективы рынка пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок в 2019 году, практические решения и IT-технологии для агентского бизнеса, технологическая и коммерческая ценность NDC, digital-коммуникации с потребителем в цифровую эпоху, эффективные продажи для «сетевого» поколения X/Y/Z, правовой мониторинг для агентского бизнеса.

В первый день форума с обзором рынка пассажирских авиаперевозок выступила вице-президент и коммерческий директор ТКП Татьяна Меркулова, отметившая стабильный рост авиаперевозок: так, за первый квартал 2019 года прирост составил 11,6% к прошлому году. В I квартале 2019 года доля пассажиров внутренних авиалиний, пунктом назначения или отправки которых является Москва, составила 77,5%.

Из числа международных рейсов в РФ более 2/3 проходят через московские аэропорты. Сложившаяся ситуация значительно увеличивает время перелета, заставляя пассажиров добираться в пункт назначения с пересадкой через Москву.

«Сирена-Трэвел» представила инновационное решение для агентов - новую платформу Mixvel.

Компания «Инновационная мобильность» сообщила о росте железнодорожных перевозок: в абсолютном значении сегмент электронных железнодорожных билетов в I квартале 2019 года вырос на 23% и составил 16 млн билетов, из них агентский рынок составил 25%.

О технологической и коммерческой ценности NDC рассказали Travelport и Amadeus, компания «АльфаСтрахование» представила современные решения для пассажиров, для агентского бизнеса.

В выступлениях на конференции приняли участие советник руководителя Ростуризм Дмитрий Горин и председатель IT-комитета ассоциации «Турпомощь» Игорь Козлов, эксперты ведущих компаний Ozon.travel, «Юстиком», «Таймсинери», Taxione, Imtovi, «Александр Байбородин и партнеры» и другие.

Гостями мероприятия стали более 110 руководителей, менеджеров и ведущих специалистов агентств по продаже воздушных перевозок и авиакомпаний из 40 городов РФ.

Традиционно конференция стала площадкой для прямого диалога представителей транспортного бизнеса, поиска баланса интересов между потребностями пассажиров и возможностями агентов и перевозчиков эти потребности реализовать.

Участники задавали спикерам волнующие их вопросы, говорили о трудностях, с которыми приходится сталкиваться агентам в современных рыночных условиях, вносили конструктивные предложения.

После насыщенной программы конференции участники смогли пообщаться и обменяться впечатлениями, взяв на вооружение предложенные инновации, технологии и стратегии развития, последние тенденции в продвижении агентских услуг.

/TOURBUS.RU