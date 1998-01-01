Премия RBT&MA - 2019 - новая номинация

Оргкомитет ежегодной профессиональной премии RBT&MA 2019 информирует о введении специальной номинации: «Лучший организатор инсентив-программ в Италии». Учредитель номинации - Национальное агентство по туризму Италии (ENIT).

Новая номинация не участвует в общем голосовании. Победители и лауреаты будут избраны учредителем.

Заявку можно подать здесь.



Также организаторы премии приглашают представителей MICE-индустрии подать заявки на участие в одной или нескольких номинациях.

Полный список номинаций здесь.



Среди заявленных номинантов:

MICE-компании: «Пак Групп», UTS, Aerotone Business Travel, City Travel, «Балтматурс», MICE-Market, BSI Group, RUSMICE и др.

Конгресс-площадки: Radisson Blu Конгресс-Центр Сочи, Golden Ring Hotel Moscow, «Ялта-Интурист», Novotel Moscow City и др.

Офисы по туризму: Конгресс-бюро Башкортостана, Italian National Tourist Board, Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга и др.

Полный список номинантов здесь.



1 июля на сайте премии откроется народное онлайн-голосование за номинантов.

Победители и лауреаты конкурса будут объявлены ходе Десятой юбилейной торжественной церемонии награждения премии RBT&MA, которая пройдет 10 октября в рамках Всероссийского Дня MICE.



Не упустите возможность подать заявку на соискание профессиональной награды!

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