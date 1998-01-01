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11 июня
Премия RBT&MA - 2019 - новая номинация
Оргкомитет профессиональной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award рассказал о новой номинации «Лучший организатор инсентив-программ в Италии»
Оргкомитет ежегодной профессиональной премии RBT&MA 2019 информирует о введении специальной номинации: «Лучший организатор инсентив-программ в Италии». Учредитель номинации - Национальное агентство по туризму Италии (ENIT).
Заявку можно подать здесь.
Полный список номинаций здесь.
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