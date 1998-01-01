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11 июня
Премия RBT&MA - 2019 - новая номинация

Оргкомитет профессиональной премии в области делового туризма  Russian Business Travel & MICE Award рассказал о новой номинации «Лучший организатор инсентив-программ в Италии»


Оргкомитет ежегодной профессиональной премии RBT&MA 2019  информирует о введении специальной  номинации:  «Лучший организатор инсентив-программ в Италии». Учредитель  номинации - Национальное агентство по туризму Италии (ENIT).
Новая номинация не участвует в общем голосовании. Победители и лауреаты будут избраны учредителем.  

Заявку можно подать здесь. 

Также организаторы премии приглашают  представителей  MICE-индустрии  подать заявки  на участие в одной или нескольких номинациях.

 Полный список номинаций здесь.

Среди заявленных номинантов:
MICE-компании: «Пак Групп», UTS, Aerotone Business Travel, City Travel, «Балтматурс», MICE-Market, BSI Group,  RUSMICE и др.
Конгресс-площадки: Radisson Blu Конгресс-Центр Сочи, Golden Ring Hotel Moscow, «Ялта-Интурист», Novotel Moscow City и др.
Офисы по туризму: Конгресс-бюро Башкортостана, Italian National Tourist Board, Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга и др.
Полный список номинантов здесь.

1 июля на сайте премии откроется народное онлайн-голосование за номинантов.
Победители и лауреаты конкурса будут объявлены ходе  Десятой юбилейной  торжественной церемонии награждения премии RBT&MA, которая пройдет 10 октября  в рамках Всероссийского Дня MICE.  

Не упустите возможность подать заявку на соискание профессиональной награды! 
Подать заявку на участие в качестве номинанта



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