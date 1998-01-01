Новости Где будут отдыхать наши туристы в День России? Ведущие сервисы онлайн-бронирования рассказали о предпочтениях российских туристов, решивших совместить отпуск и завтрашний праздничный день

Часть российских туристов решила воспользоваться завтрашним праздничным днем и улететь отдыхать 12 июня, сообщил нашему порталу PR-директор сервиса бронирования авиабилетов Aviasales Янис Дзенис. "Эта рабочая неделя будет короткой благодаря празднованию Дня России 12 июня. Некоторые путешественники решили улететь отдыхать до воскресенья, число бронирований выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе", — рассказал он. Самыми популярными направлениями для поездки оказались пляжные — Крым, Сочи, Бургас и Тиват. При этом больше всего покупок авиабилетов пришлось на Россию — на Крым, Сочи, Москву, Петербург и Краснодар. "Любопытно, что за неделю билеты в эти города подорожали на 6%, в среднем до 9,6 тыс. рублей. В целом спрос на перелеты по России за неделю вырос на 15%", — отметил эксперт. По его словам, из зарубежных направлений путешественники выбрали Бургас, Тиват, Тбилиси, Ереван и Баку. "Это связано с доступностью цен — средняя стоимость авиабилетов составила 14,7 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем неделей ранее. Также эти города стали привлекательными для туристов благодаря коротким перелетам и отсутствию визового режима со всеми перечисленными странами, кроме Болгарии", — заметил г-н Дзенис. В то же время сайт поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner также проанализировал статистику бронирований на День России и выяснил, где встретят праздник российские путешественники. В первую десятку попали четыре российских и шесть зарубежных городов, при этом доля поездок внутри страны по сравнению с прошлым годом сократилась на 18%. Безусловным лидером рейтинга направлений на День России стал главный курорт Краснодарского края – Сочи. На втором месте Симферополь, на третьем – Санкт-Петербург. С небольшим отставанием от Северной столицы следует Москва. Пятое и шестое места заняли часто попадающие в топ предпочтений россиян Прага и Тбилиси. Также в первую десятку вошли Рим, Париж, Тиват и Стамбул. По сравнению с прошлым годом доля внутренних направлений снизилась на шесть процентных пунктов – с 33% до 27%. Таким образом, по данным Skyscanner, каникулы за границей на День России проведут почти три четверти путешественников (73%). Особый всплеск интереса среди россиян демонстрирует ряд зарубежных городов. Так, лидерами роста стали Мюнхен и Батуми (18-е место в рейтинге), популярность которых по сравнению с Днем России 2018 года возросла почти в три раза. Также заметно увеличился объем бронирований авиабилетов в Рим (в 2 раза), Париж (в 1,8 раза), Прагу (почти в 1,5 раза), Будапешт (+41%, 11-е место) и Амстердам (+40%, 20-е место). «Многие путешественники, выбирая направление, руководствуются прежде всего стоимостью перелета, – комментирует этот тренд Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России. – И если цена авиабилетов в Сочи и Симферополь по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, а в Санкт-Петербург и Москву даже немного подросла (на 11% и 14%), то перелеты в Мюнхен, Батуми, Рим и Париж подешевели на 16-25%. Развитие маршрутных сетей авиакомпаний – появление новых рейсов в постоянном или сезонном расписании – приводит к усилению конкуренции и соответствующему снижению цен, что в свою очередь побуждает больше российских путешественников проводить июньские выходные за рубежом». Отметим также, что, как сообщает сегодня РСТ, «спрос на российские курорты в этом году очень хороший, идет с опережением прошлогодних показателей, но говорить о каком-то всплеске на 12 июня не приходится. По словам туроператоров, спрос на короткие поездки в последние годы стабильно падает. Времена, когда люди отдыхали три-четыре раза в год, прошли, сейчас обычно планируется один основной, как правило, летний отдых, а второй – если получится. Тем более что короткие туры менее выгодные, потому что подавляющую часть бюджета «съедает» перелет». /TOURBUS.RU

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