Между Москвой и Петербургом появится аналог «Золотого кольца»

Турпоток по «Государевой дороге » может составить до миллиона туристов в год

В ходе завершившегося Петербургского международного экономического форума Федеральное агентство по туризму и правительства Тверской, Московской, Ленинградской и Новгородской областей подписали соглашение о сотрудничестве по развитию нового российского межрегионального проекта «Государева дорога», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Речь идет о дороге, связавший Петербург и Москву и построенной по указу Петра I. Как утверждают знатоки истории, первый в истории России путеводитель был написан по этому поводу тверским уроженцем И. Ф. Глушковым, а развитая инфраструктура (путевые дворцы, трапезные, почтовые станции и т. д.) позволяли путешествовать по этому пути как простым смертным, так и представителям династии Романовых.

Предполагается, что маршрут «Государевой дороги» в Ленинградской области пройдет через города Любань и Тосно, деревню Андрианово и поселок Лисино-Корпус, а также туристам покажут Гатчину, тесно связанную с жизнью и деятельностью императоров России.

В Новгородской области маршрут протянется через Валдай, Чудово и Великий Новгород, в Тверской области – через Завидово, Городню, Тверь, Раёк, Торжок, Василёво и Вышний Волочек, а в Московской области туристам покажут Солнечногорск, Шахматово, Середниково и Клин.



«Сегодняшнее соглашение сделает удобными маршруты показа между Москвой и Петербургом, - констатировала присутствовавшая на подписании соглашения вице-премьер РФ Ольга Голодец. - Это грандиозный проект, который откроет Россию её жителям».

В свою очередь, Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму, полагает, что «проект «Государева дорога» с его огромным культурным и историческим потенциалом станет «жемчужиной» межрегиональных маршрутов».



Весьма положительно оценивают перспективы проекта и губернаторы участвующих в нем областей. Так, глава Тверской области Игорь Руденя уверен, что «его реализация позволит сформировать единое культурно-туристское пространство на территории областей, расположенных на историческом тракте Москва – Петербург». «Благодаря проекту мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут», - считает он. «

Путешествуя на «Сапсане», не увидишь всех красот, не напишешь «Путешествие из Петербурга в Москву» или «Станционного смотрителя», - поддержал коллегу и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

– А совершая путешествие на личном автомобиле или на автобусе, туристы проникнутся историей литературных героев, увидят места, где люди жили и влюблялись».



В рамках подписанного соглашения стороны берут на себя обязательства по формированию совместных межрегиональных туристских продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории, а также намерены объединить усилия по продвижению проекта «Государева дорога».

В частности, речь идет о проведении тематических конференций и научных исследований, а также об организации пресс-туров, сотрудничества между региональными туристическими организациями и участниками рынка (отелями, ресторанами, музеями).



Стоит напомнить: концепция межрегионального туристического маршрута «Государева дорога» была разработана правительством Тверской области в 2018 году и нашла поддержку в Ростуризме.

По оценке разработчиков, со временем проект может стать конкурентом созданному в советские годы «Золотому кольцу», поскольку «Государева дорога», как ожидается, будет интересна как внутренним, так и зарубежным туристам.

В связи с этим один из идеологов проекта, глава Тверской области Игорь Руденя полагает, что к 2025 году турпоток по «Государевой дороге» только в пределах этого региона составит не менее миллиона человек.

/TOURBUS.RU



