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11 июня
Между Москвой и Петербургом появится аналог «Золотого кольца»
Турпоток по «Государевой дороге » может составить до миллиона туристов в год
В ходе завершившегося Петербургского международного экономического форума Федеральное агентство по туризму и правительства Тверской, Московской, Ленинградской и Новгородской областей подписали соглашение о сотрудничестве по развитию нового российского межрегионального проекта «Государева дорога», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Речь идет о дороге, связавший Петербург и Москву и построенной по указу Петра I. Как утверждают знатоки истории, первый в истории России путеводитель был написан по этому поводу тверским уроженцем И. Ф. Глушковым, а развитая инфраструктура (путевые дворцы, трапезные, почтовые станции и т. д.) позволяли путешествовать по этому пути как простым смертным, так и представителям династии Романовых.
Предполагается, что маршрут «Государевой дороги» в Ленинградской области пройдет через города Любань и Тосно, деревню Андрианово и поселок Лисино-Корпус, а также туристам покажут Гатчину, тесно связанную с жизнью и деятельностью императоров России.
В Новгородской области маршрут протянется через Валдай, Чудово и Великий Новгород, в Тверской области – через Завидово, Городню, Тверь, Раёк, Торжок, Василёво и Вышний Волочек, а в Московской области туристам покажут Солнечногорск, Шахматово, Середниково и Клин.
В свою очередь, Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму, полагает, что «проект «Государева дорога» с его огромным культурным и историческим потенциалом станет «жемчужиной» межрегиональных маршрутов».
Путешествуя на «Сапсане», не увидишь всех красот, не напишешь «Путешествие из Петербурга в Москву» или «Станционного смотрителя», - поддержал коллегу и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
– А совершая путешествие на личном автомобиле или на автобусе, туристы проникнутся историей литературных героев, увидят места, где люди жили и влюблялись».
В частности, речь идет о проведении тематических конференций и научных исследований, а также об организации пресс-туров, сотрудничества между региональными туристическими организациями и участниками рынка (отелями, ресторанами, музеями).
По оценке разработчиков, со временем проект может стать конкурентом созданному в советские годы «Золотому кольцу», поскольку «Государева дорога», как ожидается, будет интересна как внутренним, так и зарубежным туристам.
В связи с этим один из идеологов проекта, глава Тверской области Игорь Руденя полагает, что к 2025 году турпоток по «Государевой дороге» только в пределах этого региона составит не менее миллиона человек.
/TOURBUS.RU
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