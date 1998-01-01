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11 июня
Туризм признали драйвером экономики
Одна из панельных дискуссий в рамках прошедшего Петербургского экономического форума была посвящена новым перспективным туристическим проектам
На состоявшемся на прошлой неделе Петербургском международном экономическом форуме туризм не был заявлен в качестве отдельного направления дискуссий. Однако это не помешало ему стать одной из самых обсуждаемых проблем на целом ряде мероприятий, включая одну из панельных дискуссий, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Однако наиболее любопытны оказались высказывания тех, кто туристическим бизнесом не занят. В частности, г-н Ван Пин, председатель Туристической палаты Китайской Народной Республики, заявил, что «туризм - это палочка-выручалочка для того, чтобы вытаскивать те или иные территории из бедности, содействовать их процветанию». «Он эффективно помогает небольшим, расположенным в глуши населенным пунктам: благодаря туризму они получают дополнительные стимулы для развития», - заметил он.
В свою очередь, директор Национального конгресс-бюро (НКБ) Алексей Калачёв не преминул заметить, что «наилучшие результаты показывают территории с наличием активной поддержки местных властей». «Наша организация одной из своих ключевых задач видит выстраивание конструктивного диалога между представителями индустрии и органами власти, - подчеркнул он. - Заключение стратегических соглашений между НКБ и территориальными правительствами позволяет нам стать амбассадорами по продвижению идей развития национальной ивент-индустрии».
По его словам, у Национального конгресс-бюро действуют соглашения уже с 15-ю региональными представительствами, а в Петербурге НКБ заключила соглашения с правительствами Иркутской и Самарской областей, а также с Союзом выставочных застройщиков.
Есть и финансовый результат: по словам Алексея Калачёва, при активной поддержке НКБ в Россию уже привлечены шесть крупных международных мероприятий, общий экономический эффект от проведения которых превысит пять млрд рублей.
Помимо общих тенденций и признания туризма в качестве вполне прибыльной отрасли экономики на ПМЭФ-2019 были заключены и вполне конкретные соглашения в этой сфере. Одним из самых неожиданных, в частности, стало соглашение о разработке механизма по поддержке туристов, пострадавших от недобросовестных туроператоров и авиакомпаний, заключенное между Федеральным агентством по туризму и сервисом «Яндекс.Такси».
Подписавшие его Зарина Догузова и Даниил Шулейко сформулировали задачу таким образом, что те туристы, которые попали в сложную ситуацию из-за банкротства туроператора, отмены или переноса авиарейса, смогут воспользоваться помощью перевозчика для заказа транспорта в тех странах, где работает сервис, а также возможностью проезда из аэропорта домой по прилету.
«Наш сервис придет на помощь, чтобы максимально быстро разрешить проблемы с заказом транспорта, сэкономить время и нервы», - прокомментировал соглашение Даниил Шулейко.
А Зарина Догузова добавила, что «совместный проект позволит нам сделать полезный практический шаг навстречу российским туристам». Однако на каких принципах будет организовано такое сотрудничество и как им смогут воспользоваться туристы, пока остается неясным.
/TOURBUS.RU
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