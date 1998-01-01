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26 человек пострадали в результате ДТП с участием двух туристических автобусов в Сочи/ Японская авиакомпания ANA начнет полеты в Россию/ Российского туриста задержали в Таиланде за подделку визовой отметки

26 человек пострадали в результате ДТП с участием двух туристических автобусов в Сочи

Следственное управление (СУ) СК РФ и Главное управление (ГУ) МВД РФ по Краснодарскому краю проводят проверки по факту ДТП с участием двух экскурсионных автобусов в Сочи, — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому. В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД агентству сказали, что сотрудники полиции также проводят проверку.

Ранее сообщалось, что вчера в районе 8:00 мск в Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не предоставил преимущество в движении автобусу Yutong и выехал на перекресток, после чего произошло ДТП с последующим опрокидыванием Mercedes-Benz.

В обоих автобусах было 38 человек, за медпомощью обратились 26. В больницы Сочи был госпитализирован 21 человек, в том числе трое детей. Двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Вместе с тем власти Сочи заявляют о нарушениях в работе туристической фирмы "Фишт", микроавтобус которой стал участником ДТП.

Японская авиакомпания ANA начнет полеты в Россию

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) в 2020 году начнет выполнять полеты во Владивосток, сообщила пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

"Уже подписано соглашение о том, что в 2020 году в Приморье заходит японская авиакомпания ANA. Безусловно, проекты, которые способствуют развитию туризма, мы приветствуем и будем поддерживать", — приводятся в сообщении слова губернатора Приморья.

В настоящее время рейсы во Владивосток из городов Японии выполняют исключительно российские авиакомпании.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-апреле 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 824 тыс. пассажиров, что на 26% превысило показатель аналогичного периода 2018 года.

Российского туриста задержали в Таиланде за подделку визовой отметки

Российский турист подделал отметку о сроках действия тайской визы в загранпаспорте с помощью авторучки, на пограничном пункте его задержали, сообщает портал The Thaiger.

"Российский турист, 32-летний Дмитрий Игнатов, задержан на пограничном пункте между Таиландом и Камбоджей с просроченной визой. При въезде в Камбоджу он признался пограничникам, что он ручкой изменил даты на визовой отметке в загранпаспорте. Когда сотрудники проверили его паспорт по базе. То выяснили, что виза была просрочена на три дня", — пишет портал.

По словам россиянина, он приехал в Таиланд к своей девушке, но «потерял счет времени», и поэтому решил попытаться вернуться в Камбоджу, подделав отметку в документе.

/TOURBUS.RU