Новости Совет ЕС утвердил новый визовый кодекс, обещающий «прозрачность» процедуры выдачи Шенгена Наши эксперты обсуждают, стоит ли ждать теперь заметных изменений в процедуре получения российскими туристами Шенгенских виз

Как сообщает «Интерфакс», Совет Европейского союза утвердил поправки в визовый кодекс, согласно которым, по мнению представителей Евросоюза, станет проще получить шенгенскую визу. Соответствующее решение размещено на официальном сайте Совета ЕС. Поправки в визовый кодекс вступят в силу через полгода после их публикации в официальном журнале ЕС. Согласно документу для граждан стран, с которыми Евросоюз подписал соглашение об упрощении визового режима (сюда относится и Россия), стоимость оформления шенгенской визы пока что не повышается. Но реформа предполагает пересмотр величины визового сбора каждые три года. Вместе с тем, будет разрешено подавать заявку на визу за полгода и не позднее 15 дней до поездки. Станет возможным заполнение и подписание формы заявки в электронном виде. Также заявителям с хорошей визовой историей будет проще получить многократные визы на срок от года до 5 лет. В частности, правилами определено, что на пути к многократной визе заявитель должен сначала получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет. Затем ему может быть выдана многократная виза сроком на один год. На два года визу выдадут при условии получения годовой мультивизы в течение тех же двух предыдущих лет. На пятилетнюю мультивизу может претендовать тот, кто правильно использовал двухгодичную в течение трех лет. Как отмечают в РСТ, предложенная система выдачи виз на различные сроки «долгая, но хотя бы понятная. В ныне действующем Визовом кодексе ЕС об оформлении мультивизы говорится общими словами: «При выполнении определенных условий следует выдавать визы для многократного въезда.. Ходатайствующие лица, известные консульству своей честностью и надежностью, насколько возможно, должны пользоваться упрощенной процедурой». Сейчас также условия выдачи многократной визы подразумевают наличие «положительной визовой истории», то есть отсутствие нарушений по целям и срокам поездок по предыдущим визам. И, кстати, новые правила предусматривают ужесточение проверок по всем базам данных и создание «общего хранилища идентификационных данных» - Common Identity Repository (CIR) в привязке к конкретным лицам. Эта база объединяет паспортные и биометрические данные 350 млн человек». Коссентируя новые правила, начальник визового отдела компании «ТуртрансВояж» Иван Балановский между тем отметил: «Там пока размыто и непонятно. Одно реальное важное новшество - документы на визу документы можно будет подать за полгода, а не за три как сейчас. Все остальное в принципе существует и сейчас. При этом французы, испанцы и итальянцы могут поставить даже «долгую» визу в чистый паспорт. В любом случае, любые инструкции и правила каждая страна так или иначе в итге интерпретирует по-своему. Шенгенский кодекс один, а требования почему-то у всех разные. Кто-то просит справку с работы, кто-то и справку хочет видеть и выписку из банка, кому-то ничего не требуется. Так что надо посмотреть, эта все заработает с января 2020 года., пока что это только теория…» В свою очередь Алла Макарова, руководителя визового департамента PAC Group в беседе с нами отметила: «В проекте нового кодексаа говорится о том, что, благодаря введению общих обязательных правил, частые путешественники с положительной историей виз могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком действия от года до пяти, что экономит время и затраты для заявителей. Таким образом, нововведение может увеличить поток туристов в страны ЕС. Количество туристов с длительными визами за последние годы увеличилось, т.к. сейчас консульствами все чаще выдаются многократные визы. Но следует помнить, что, в любом случае, каждая анкета туриста внимательно рассматриваются визовым офицером, и по ней принимается решение в индивидуальном порядке». Отметим, что на сегодня граждане 105 стран нуждаются в визе для поездки в Шенгенскую зону. Как правило, виза, выданная одним из шенгенских государств, дает право его владельцу путешествовать по 26 шенгенским государствам на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. В 2018 году во всем мире было выдано 14,3 млн шенгенских виз. /TOURBUS.RU

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