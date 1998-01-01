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«Маркет путешествий» станет важной частью Чешского фестиваля в Москве

В посольстве Чешской Республики прошла пресс-конференция, посвященная Второму фестивалю Чехии, который пройдет в столице в конце лета

В посольстве Чешской Республики в Москве прошла пресс-конференция, посвященная Второму фестивалю Чехии, который пройдет 24 и 25 августа в столичном Саду им. Баумана. Мероприятие состоится при поддержке Посольства Чешской Республики в Москве и Правительства Москвы, а также Чешского Центра, Czech Tourism и Czech Trade. Вход на фестиваль будет свободным.

На пресс-конференции выступили ВИТЕЗСЛАВ ПИВОНЬКА, чрезвычайный и полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации, ЕЛЕНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, генеральный директор компании Amarcom, МИХАЭЛА ЕРЖАБКОВА, первый секретарь Посольства Чешской Республики в Российской Федерации, НАТАЛЬЯ ЯИЦКАЯ, заместитель директора Чешского Центра в Москве и ИРЖИ ПОДГОЛА, директор Чешского Дома в Москве.

Как рассказали участники презентации, в ходе праздника гости фестиваля смогут познакомиться с танцевальным и музыкальным искусством страны, её кулинарными традициями, побывать на театральных представлениях, приобрести товары из Чехии, а также принять участие в разнообразной развлекательной программе фестиваля.

На главной сцене выступят танцевальные и музыкальные коллективы из Чехии, такие как фольклорный ансамбль ROSENKA, моравская группа FLERET, играющая в мультижанровом стиле на стыке фольклора и рока, харизматичный поп-певец Тимми Уайт и другие.

Не обойдется на фестивале и без традиционной чешской кухни. Посетители смогут не только попробовать рульки на вертеле, суп в хлебе, клецки, кнедлики и многое другое, но и принять участие в мастер-классах по их приготовлению от шеф-поваров Посольства Чешской Республики, Чешского Дома и знаменитых ресторанов чешской кухни.

А взрослые гости смогут посетить выставку традиционных чешских напитков и продегустировать их.

Не оставят никого равнодушным знаменитые ароматные трдельники и хрустящие вафли-оплатки – настоящая чешская гордость.

«Рыночны» раздел будет представлен традиционными чешскими товарами, среди которых - косметика на основе термальной воды, изделия из богемского стекла и фарфора, ювелирные украшения из настоящего граната и влтавина и многое другое.

А на Маркете путешествий представители Южной Чехии, Карловарского, Южноморавского, Устецкого края и других регионов предложат посетителям нестандартные увлекательные туры в Чехию и подарят памятные сувениры.

При этом лучшие курорты Чехии подготовят интерактивную развлекательную программу с розыгрышем призов. Так, например, от курорта Дарков гостей ждут релаксационная зарядка, соревнования в отжимании мячика, дегустация вафлей и розыгрыш ваучера в один из отелей курорта.

Также здесь будет работать языковая школа от Чешского центра, где специально приглашенные преподаватели из Чехии научат основам и самым полезным фразам каждого путешественника и расскажут о возможностях, которые открывает знание чешского языка.

О многогранности чешской культуры гости фестиваля узнают, посетив лекторий и вечерние кинопоказы. Специально на фестиваль приедет известный актер и режиссер Иржи Страх, который поделится секретами «сказочного» кино.

Освоить традиционные ремесла Чехии можно будет на увлекательных мастер-классах всей семьей, например, побывать в роли кузнеца и выковать себе монету на счастье.

Напомним, что Первый Фестиваль Чехии состоялся в Москве в прошлом году, его посетили более 32 тыс. человек.

/TOURBUS.RU