Российских туристов позвали на родину Конфуция и воздушных змеев

В московском отеле Radisson Blue Olympiysky прошла презентация туристических ресурсов китайской провинции Шаньдун. Отметим, что эта провинция, расположенная на Востоке страны, на берегах Жёлтого моря занимает второе место среди китайских провинций по числу населения (около 100 млн. чел.) и третье — промышленной продукции.

Презентация стала частью визита в Москву большой делегации Департамента культуры и туризма провинции ведущих туристических организаций региона, приуроченной к празднованию 70-тилетия установления дипломатических отношений между нашей страной и КНР.

«Шаньдун хорошо известен и в Китае, и во всём мире как родина жившего в V — VI вв. до н. э. великого философа Конфуция, чьё учение до сих пор влияет на политику, общество и бизнес не только нашей страны, но и всей Восточной Азии», - рассказал заместитель начальника Управления культуры и туризма провинции Шаньдун г-н Чжан Кунь.

Напомним, что великий философ родился в 551 году до н.э. в небольшом по китайским меркам (300 тыс. жителей) городе Цюйфу — здесь за один день туристы могут посетить все конфуцианские святыни — храм, усадьбу и гробницу философа, а также подняться на гору Ни, на которой он родился.

Помимо комплекса конфуцианских памятников в Цюйфу, в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Шаньдуна входит часть Великого канала, соединяющего реки Хуанхэ и Янцзы, а также одна из пяти священных гор даосизма — гора Тайшань (1545м), на которую поднимались 12 китайских императоров. «Пока стоит гора Тайшань, держится и вся страна» - говорят в Китае. На гору можно подняться по канатной дороге или пешком (7200 ступеней).

Но самая эффектная гора Шаньдуна — это Имэн, находящаяся недалеко от Линьи: чтобы осмотреть её со всех сторон, нужно пройти несколько километров по деревянным лестницам вдоль отвесных скал.

Кроме того, Имэн, у подножия которой располагалась база революционных войск, популярна у поклонников «красного» туризма.

Столица провинции — Цзинань знаменита своими озёрами, водопадами и водными источниками (среди них —озеро Пяти драконов, водопады Цзюжу, источник Баоту - «первый источник Поднебесной», источник Чёрного Тигра) и изваяниями Будды — в городе находятся Гора тысячи Будд и пещера Десяти тысяч Будд.

Порт Циндао — один из самых колоритных городов Китая, в котором причудливо смешались местная и европейская культуры. Буддистский храм Чжань Шань — и европейский квартал Бадагуань, Музей культуры вина и Музей Пива Tsingtao, католический храм св. Михаила. Золотой пляж в Циндао считается одним из лучших в Китае, а Большой Морской мост длиной в 36 км вошёл в Книгу Гинесса как самый длинный в мире морской мост над водой.

Символы провинции — это многочисленные источники - в первую очередь горячие — с двухтысячелетней историей. Это всевозможные воздушные змеи: их родиной считается город Вэйфан, а более 70% воздушных змеев экспортируется из города Хуфана.

Это знаменитый китайский фарфор, столицей которого считается город Цибо. «Шаньдун немало даёт туристу не только дял духа, но и для тела: местные пшеничная мука и зелёный лук считаются лучшими в Китае, в провинции немало прекрасных виноделен», - рассказала советник по культуре посольства КНР в РФ Гун Цзяцзя.

Кроме того, кулинарными брендами провинции являются зелёный чай Ляошань, вэйхайская смоковница, яньтайские яблоки и вишня.

«Провинция Шаньдун сегодня обладает отлично развитой туристической инфраструктурой — четыре международных аэропорта, отелей насчитается более шестисот, - добавил г-н Чжан Кунь. - Турпоток из России в Китай и из Китая в Россию в прошлом году превысил 4 млн. человек. Попасть в Шаньдун достаточно просто — путь на скоростном поезде из Пекина в Цзинань занимает около 1, 5 часов, кроме того, чартерные рейсы соединяют Москву с Цзинанем и Циндао».

/TOURBUS.RU