Глава Ростуризма пообещала увеличить вдвое срок действия электронных виз

В первый же день работы завершившегося Петербургского международного экономического форума глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова сделала громкое заявление: по ее словам, в ближайшей перспективе срок действия электронных виз для иностранцев вырастет практически вдвое, - сообщает на корреспондент в Северной столице.

Обсуждая 6 июня перспективы расширения системы электронных виз, она сообщила, что планируемый срок действия отечественной онлайн-визы составит не 8, а 14 дней.

«Сейчас на достаточно высоком уровне идет обсуждение снятия визовых ограничений. Мы имеем поручение президента продолжать дальнейшую либерализацию визового режима: создана рабочая группа, и на ее площадке практически в еженедельном режиме идёт обсуждение этого вопроса.

Могу совершенно точно сказать, что срок действия такой визы составит не менее 14 дней, - пояснила она. – А может быть, если нас поддержит президент, он будет и чуть-чуть больше».

Стоит напомнить: в настоящее время система электронных виз в России действует только на Дальнем Востоке, в республике Бурятия и в Забайкальском крае (с 1 июля 2019 года этот визовый режим распространится и на Калининградскую область), а воспользоваться им могут гости из 18 стран.

Что касается остальной России, в других ее регионах, как ожидается, электронные визы начнут действовать только через год.

Однако в Петербурге уверены, что в качестве эксперимента электронные визы для иностранцев в некоторых регионах могут появиться раньше. В частности, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия недавно завила, что Москва, Петербург и Севастополь смогут воспользоваться такой возможностью раньше других.

А поскольку рост въездного турпотока напрямую увязывается с облегчением визового режима, врио губернатора Петербурга Александр Беглов уже заявил о необходимости увеличить въезд из-за границы в город на Неве в два раза.

«Конечно, внедрение электронной визы создало бы условия для привлечения гостей: мы хотим выйти на цифру в 8 млн иностранных туристов», – сообщил он во время одной из недавних деловых встреч.

На необходимости включения столиц в список «экспериментальных» регионов настаивают и представители сферы туризма. «Очевидно, что визовые проблемы - основное препятствие для роста турпотока из Европы, - считает Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин». – Поэтому введение электронных виз для туристов способно быстро привести к его значительному росту».

А поскольку большая часть гостей обязательно приезжает в Москву и Петербург, а срок их пребывания нередко превышает 8 дней, появление 14-дневной электронной визы в среде турбизнеса несомненно будет приветствоваться.

В свою очередь, говоря о необходимости изменения визовых правил, руководитель Ростуризма Зарина Догузова констатировала, что, к сожалению, «Россия пока продолжает восприниматься иностранцами как закрытая страна».

По ее оценке, при этом информационная работа о новшестве по визам пока практически не ведется, а одной из задач Ростуризма на ближайшее время как раз и должна стать работа над исправлением ошибок в этом направлении.

/TOURBUS.RU