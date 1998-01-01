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Ростуризм и «Яндекс.Такси» договорились о поддержке туристов, попавших в трудную ситуацию/ Nordwind хочет летать из Москвы в Нью-Йорк/ Рейс Москва - Бордо вернулся в Домодедово из-за технических проблем

Ростуризм и «Яндекс.Такси» договорились о поддержке туристов, попавших в трудную ситуацию

Ростуризм и «Яндекс.Такси» в рамках Петербургского международного экономического форума договорились вместе помогать туристам, попавшим в трудную ситуацию из-за банкротства своего туроператора, отмены или задержки рейсов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Ростуризме, соглашение подразумевает помощь туристам, которые попали в трудную ситуацию из-за банкротства туроператора, отмены или переноса авиарейса. «Яндекс.Такси» планирует оказывать пострадавшим туристам помощь c заказом транспорта в тех странах, где работают сервисы «Яндекс.Такси» и Yango, а также помогать с проездом из аэропорта домой по прилете.

«Сегодня мы больше работаем над безопасностью туристов, выезжающих за рубеж, через Ассоциацию туроператоров по выездному туризму «Турпомощь», но всегда хотели повысить информированность и комфорт туристов здесь, в России.

Уверена, что проект будет полезен и востребован туристами», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Nordwind хочет летать из Москвы в Нью-Йорк

Авиакомпания Nordwind запросила допуск Росавиации к прямым регулярным рейсам на линии Москва — Нью-Йорк, свидетельствуют материалы к очередному заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе РФ. Компания хотела бы получить допуск, рассчитанный на выполнение до семи рейсов в неделю.

Заседание комиссии, на котором будет рассмотрена заявка, состоится 14 июня.

В настоящее время единственная авиакомпания, выполняющая регулярные прямые рейсы из РФ в США — "Аэрофлот". Перевозчик летает из Москвы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Nordwind запросила у Росавиации допуск к регулярным рейсам Москва — Монреаль, также до семи раз в неделю. Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Канадой сейчас отсутствует.

Nordwind выполняет регулярные и чартерные рейсы по России и за рубеж, по итогам I квартала 2019 года перевезла более 900 тыс. пассажиров, став восьмой крупнейшей авиакомпанией РФ. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является глава Pegas Touristik Каринэ Букрей.

Рейс Москва - Бордо вернулся в Домодедово из-за технических проблем

Лайнер «Уральских авиалиний», направлявшийся в Бордо, из-за технических проблем был вынужден вчера развернуться над Чехией и вернуться в аэропорт Домодедово, пассажиров отправили на резервном борту, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет летел в Бордо, но по техническим причинам вынужден был вернуться в аэропорт вылета. Резервное воздушное судно отправилось в Бордо в 15:30 по московскому времени», — отметили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Бордо, в обратный рейс самолет должен был вылететь оттуда в 14:45 по местному времени и приземлиться в аэропорту Домодедово в 19:30 6 июня. Затем время прилета было изменено на 00:20 7 июня.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением, у лайнера возникли проблемы с гидравликой, и командир решил вернуться в аэропорт вылета.

По его данным, перед посадкой в Москве лайнеру удалось благополучно выпустить шасси, самолет приземлился в Домодедово около 15:00. Никто из пассажиров не пострадал.

/TOURBUS.RU