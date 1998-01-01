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В Сочи сегодня встретили первый рейс flydubai из ОАЭ

Туроператоры комментируют перспективы нового рейса дубайского авиаперевозчика на Черноморское побережье России

Первый рейс авиакомпании flydubai FZ985 прибыл сегодня утром в международный аэропорт Сочи и был встречен традиционной водной аркой. Новые рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, из терминала 2 международного аэропорта Дубая в аэропорт Сочи и обратно.

В торжественной церемонии по случаю запуска рейса приняли участие директор российского представительства flydubai Александр Каторгин и управляющий директор Международного аэропорта Сочи Сергей Филиппов (на фото).

Как рассказали нам в компании, flydubai выполняет полеты в Россию с 2010 года и предлагает пассажирам из разных стран своей сети удобные варианты для путешествий в Москву и другие крупные города России, такие как Екатеринбург.

В 2018 году на flydubai пришлось 43% от роста общего пассажиропотока между Дубаем и Россией. При этом flydubai стала первой авиакомпанией из стран Залива, выполняющей прямые рейсы между Дубаем и Сочи.

В настоящее время сеть flydubai в России охватывает девять направлений, всего же flydubai выполняет перелеты по более чем 90 направлениям в 47 странах.

Как отметил Джейхун Эфенди, старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям, «Россия – важный рынок для нас. Запуск рейсов в Сочи, а также начало полетов в Неаполь 31 мая являются еще одним примером того, как мы продолжаем открывать ранее недостаточно обслуживаемые рынки.

Наш высококачественный сервис, удобство прямых рейсов, а также недавние изменения в порядке получения виз для граждан России и ОАЭ сделают Сочи популярным направлением для отдыха круглый год, а пассажиры из Сочи получат возможность с большим удобством путешествовать в Дубай».

На всех рейсах в России flydubai предоставляет возможность путешествовать бизнес-классом. Среди его преимуществ — размещение в удобных просторных креслах, выбор блюд из международного меню, увеличенная норма провоза багажа, ускоренные процедуры регистрации и прохождения паспортного контроля.

Пассажиры могут предварительно заказать горячее питание или приобрести легкие закуски на борту.

Рейсы по новому маршруту будут осуществляться совместно с авиакомпанией Emirates. При бронировании перелетов на рейсы flydubai пассажирам Emirates предоставляется бесплатное питание и норма провоза багажа Emirates как в эконом-, так и в бизнес-классе.

Комментируя новый рейс, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор ART Tour, заявил нашему корреспонденту: «Думаю, у нового направления очень хорошие перспективы.

В Сочи сейчас переезжает или живёт «наездами» много состоятельных россиян.

Учитывая также относительную близость Дубая (перелет из Сочи занимает около трех часов) и его возможности - это однозначно будет успешный проект.

Уже сейчас мы продаём довольно много наших туров через сочинские агентства. Уверен, с приходом flydubai спрос только увеличится.

А если учесть, что Дубай можно рассматривать и как хаб в страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Австралию, а Сочи тоже способен привлечь туристов из Дубая, решение flydubai просто обречено на успех».

В свою очередь, Виктория Худаева, PR-менеджер ANEX Tour, добавила: «Ранее уже был подобный опыт с перелетом Сочи - Дубай. Вероятно, перевозчик оценивает спрос на направлении вполне хорошим».

/TOURBUS.RU