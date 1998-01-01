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Российские туристы – на седьмом месте в мире по расходам на путешествия

Всемирная туристическая организация UNWTO опубликовала ежегодный отчет туристических финансовых показателей

Туристы во всем мире потратили в 2018 году $1,7 трлн, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщает в только что опубликованном докладе Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO).

В реальном выражении (с учетом инфляции и колебаний обменных курсов) поступления от международного туризма достигли $1448 млрд, что на $100 млрд больше, чем годом ранее. При этом число международных туристских прибытий выросло на 6%.

«Рост числа зарубежных поездок во многих странах способствует росту доходов от международного туризма. Сейчас они составляют 29% глобального экспорта услуг и 7% — от общего объема экспорта товаров и услуг. Эти цифры ставят международный туризм в первую пятерку ведущих отраслей мировой экономики, позади химической промышленности и нефтяного сектора, но впереди пищевой и автомобильной отраслей», — подчеркнули в организации.

Как отмечает генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили, доходы от туризма растут и в развитых, и в развивающихся странах, и это создает рабочие места, развивает предпринимательство и улучшает положение людей в экономике при одновременном сокращении торгового дефицита.

Среди регионов лидируют Азия и Тихоокеанский регион с приростом доходов от туризма в 7%, за ними следует Европа с приростом в 5%. Страны Ближнего Востока заработали больше на 3%, Африка – на 1%. Быстрее всего доходы от туризма растут в Центральной и Восточной Европе, а также Северо-Восточной Азии (плюс 9%).

При этом сообщается, что российские туристы потратили в минувшем году за рубежом $34,5 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее. Россия заняла седьмое место среди всех стран мира по этому показателю.

Больше всего во время зарубежных поездок тратят туристы из Китая, их расходы выросли на 5% по сравнению с 2017 годом и составили $277 млрд. На втором месте – США, чьи граждане потратили $144 млрд, что на 7% больше, чем годом ранее. На третьем – Германия ($94 млрд, плюс 1%), на четвертом — Великобритания ($75,8 млрд, прирост – 3%).

Также в первой пятерке Франция ($48 млрд, плюс 11%). На шестом месте – Австралия ($36,8 млрд, плюс 10%).

Восьмое, девятое и десятое места заняли Канада, Южная Корея и Италия, чьи граждане потратили 33, 32 и 30 млрд долларов соответственно.

Напомним, что, по статистике Погранслужбы ФСБ России, граждане России по итогам 2018 года совершили 44,5 млн поездок за границу с различными целями, что на 4% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU