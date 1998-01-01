Новости Tax free распространится по всей России Эксперты комментируют планы Минпромторга по заметному расширению системы возврата НДС иностранным туристам

Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию России, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, проходящей в Москве. "Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем, что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота", — сказал министр. По его словам, именно вовлечение в товарооборот зарубежных покупателей стало нововведением прошлого года. За год выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд рублей. "Если во время Чемпионата мира по футболу средний чек составлял 90 тыс. рублей, то на сегодняшний день он уже превысил 120 тыс. рублей и продолжает расти", — сказал г-н Мантуров. Напомним, что первые чеки по системе tax free в тестовом режиме начали оформляться в нашей стране с 10 апреля прошлого года. С этой даты иностранные граждане смогли возвращать НДС с покупок в магазинах, участвующих в проекте, в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи (всего — 15 мест). На втором этапе в пилотный проект были включены города-организаторы Чемпионата мира по футболу - 2018 - Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород и Екатеринбург. Право вернуть НДС получили граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения tax free нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. При этом возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак). Комментируя планы Минпромторга, Александра Петрова, директор по маркетингу направления UTS.Russia, рассказала нашему корреспонденту: «Tax free, конечно, привлекает внимание туристов, особенно тех, кто приезжает не только насладиться Кремлем и Эрмитажем, но и сделать покупки. Это особенно касается гостей из стран Азии, они обожают шопинг в российских торговых центрах. А поскольку большинство крупных брендовых шопинг-моллов расположены в Москве и Санкт-Петербурге, то и данная процедура актуальна прежде всего там». Как отмечал ранее в интервью нашему порталу генеральный директор офиса Amadeus в России Леонид Мармер, «к нам едут не только из Китая, но и из Южной Кореи, Таиланда, Японии, Вьетнама. А в Латинской Америке уже 11 стран имеют безвизовый въезд в Россию. Система tax free - хороший фактор для привлечения туристов из этих стран. Однако новшество скорее всего не станет причиной заметного роста турпотока, а будет лишь «приятным бонусом» к пребыванию в нашей стране. Как показывает опыт других стран, ввод системы возмещения НДС нигде не повлиял на увеличение турпотока, но положительно повлиял на стоимость покупок, сделанных туристами». При этом, по мнению г-на Мармера, именно шопинг в России сам по себе является привлекательным в основном для китайских туристов: «Они тратят во время турпоездки очень много средств, больше, чем стоимость турпакета. Покупают янтарь, украшения, брендовые часы, кожгалантерею и одежду. И они будут активно пользоваться tax free. Туристов из Ирана и Индии российский tax free тоже заинтересует, поскольку в наших столицах товарный ассортимент больше, чем у них. Что касается Латинской Америки, то, несмотря на растущие экономики ряда стран региона, туристы оттуда не всегда достаточно обеспечены, чтобы делать дорогие покупки». /TOURBUS.RU

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