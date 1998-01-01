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07 июня
ЦИФРА НЕДЕЛИ: Рост российского турпотока в Испанию в этом году уже превысил 10%

Туроператоры комментируют спрос на испанском направлении в наступившем летнем сезоне


Число российских туристов, посетивших Испанию в апреле, составило 82,5 тыс. человек, это на 12,2% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из только что обнародованных данных Национального института статистики (INE) страны.

 

Согласно статистике, в апреле в Испании побывали 7,17 млн иностранных туристов. Лидером стала Великобритания (1,47 млн), рост составил 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место занимает Германия (1,08 млн, плюс 17,9%), замыкает тройку Франция (1,02 млн, плюс 5,5%).

Также значительно выросло число туристов из США (256,1 тыс., плюс 10,6%) и Португалии (233,6 тыс., плюс 16,2%).

 

С января по апрель в Испании побывали более 21 млн иностранных туристов, из них 4,27 млн гостей — из Великобритании, 2,9 млн — из Германии и 2,7 млн — из Франции. Из России приехали 271,3 тыс. путешественников, это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

Наиболее популярные направления в Испании – Каталония, Андалусия и Канарские острова. Каталония в апреле приняла около 1,7 млн иностранных туристов, это на 6,8% больше, чем годом ранее. Почти четверть (24,4%) всех французских путешественников выбирает этот регион.

 Более миллиона иностранцев выбирают отдых в Андалусии, среди них 26,5% из Великобритании и 12,1% из Германии. Канарские острова востребованы у британцев – из 1,1 млн иностранных туристов более трети – британцы (36,2%).

 

За первые четыре месяца 2019 года Каталонию посетили 4,9 млн туристов, Канарские острова – 4,8 млн, а Андалусию почти 3,2 млн.

По данным INE, траты туристов с начала года составили 22,5 млрд евро. В среднем иностранцы в апреле тратили 153 евро на человека.

Отметим, что по итогам 2018 года, согласно данным Национального института статистики,  Испанию посетили 1,32 млн  гостей из России, почти 90% из них – с туристическими целями. 

 

Как сообщили нам в  пресс-службе туроператора TEZ Tour, комментируя данные испанской статистики, «спрос на туры в Испанию демонстрировал уверенный рост еще на этапе раннего бронирования и в настоящее время уже треть превышает прошлогодние показатели.

 

Особенно положительная динамика заметна в отношении Тенерифе — в этом сезоне туроператор имеет гарантированный блок мест на регулярных рейсах а/к S7 и «Аэрофлот» по данному маршруту, а также растет востребованность туров на курорты побережья Коста-дель-Соль с прилетом в аэропорт Малага, где мы почти на четверть увеличили отельную базу.

Популярны в Испании также Коста-Бланка с прилетом в аэропорт Аликанте, Коста-Азаар с прилетом в аэропорт Валенсия и курорты острова Менорка.

 

Кроме этого, прослеживается рост интереса к семейному отдыху на курортах Ибицы, где в предстоящем сезоне все большей востребованностью пользуются туры с питанием полупансион и полный пансион.  

 

На испанском направлении, в частности по маршруту Москва – Барселона, TEZ Tour полностью отказался от чартеров, взяв блоки мест на ежедневных регулярных рейсах «Уральских а/л» из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. Кроме этого, у туроператора есть эксклюзивный блок на рейсах S7 на Майорку».

 

Анна Абашкина, руководитель направления Испания в ANEX Tour, со свой стороны добавила: «На сегодняшний день более 50% «испанских» продаж сезона уже реализованы. В целом спрос на направлении достаточно устойчивый, сезон начался хорошо, сейчас идут активные продажи на июль и август.

Вылеты в сентябре также очень активно продавались по акции раннего бронирования».

 

 

Светлана Бешанова, представитель пресс-службы «Библио Глобус», также рассказала: «Спрос на турпакеты в Испанию превышают прошлогодние показатели на 20-30%. Глубина бронирования достигает октября, что на 1-1,5 месяца больше чем в прошлом году.

 

Ценовые предложения туроператора «Библио Глобус» по направлению Испания остались на уровне прошлого года и сохраняют демократичные показатели, что связано с эксклюзивными контрактами туроператора с самыми популярными испанскими отелями на ключевых пляжных направлениях и обширной чартерной полетной программой, осуществляемой на бортах АК «Россия» (группа компаний «Аэрофлот»).

 

Обширная полетная программа туроператора Библио Глобус в Испанию в летнем сезоне 2019 будет выполняться АК «Россия» (группа компаний «Аэрофлот»)  из Москвы 3 раза в неделю и из Санкт-Петербурга 2 раза в неделю с возможностью бронирования мест бизнес-класса.

 

Излюбленным местом пляжного отдыха клиентов «Библио Глобус» в Испании являются курорты Коста-Брава и Коста-Дорада. Однако заметен и повышенный интерес к островным курортам Испании — отдыху на Канарских и Балеарских островах. Среди экскурсионных туров безоговорочный лидер — Барселона и столица Испании Мадрид».

TOURBUS.RU


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