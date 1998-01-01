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От туризма ждут доходов

На проходящем в эти дни XXIII Петербургском международном экономическом форуме звучат призывы заметно увеличить объемы внутреннего и въездного туризма

Российский рынок внутреннего и въездного туризма необходимо увеличить как минимум на $20 млрд, - заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на XXIII Петербургском международном экономическом форуме, проходящем в Cеверной столице с 6 по 9 июня, - сообщает наш корреспондент.

По экспертным оценкам, рынок внутреннего туризма составляет 900 млрд рублей (порядка $14 млрд по сегодняшнему курсу ЦБ), а въездного - около $10 млрд. «Конечно, мы хотели бы увеличить объем внутреннего и въездного туризма как минимум на $20 млрд», - сказала Голодец.

По ее словам, сейчас завершается разработка госпрограммы развития туризма до 2035 года: она нацелена на развитие инфраструктуры, создание условий для инвестиций в бизнес и на развитие нормативной базы.

Кроме того, документ предусматривает создание преференций (прежде всего налоговых) для туристического бизнеса, а также мероприятия для развития информационной поддержки туристической отрасли. «Туризм - это качество жизни населения, и поэтому мы должны добиться того, чтобы не менее одной поездки в год приходилось на каждого жителя», - подчеркнула вице-премьер.

В свою очередь, исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что город намерен значительно увеличить прием гостей.

«Думаю, что в ближайшие годы мы должны увеличить туристический поток как минимум в полтора раза - до 12 млн человек, - сказал он. - Для этого у нас всё есть, и развитие Кронштадта, а также других направлений и проведение большого количества международных мероприятий вполне позволяют увеличить турпоток».

При этом питерский градоначальник не преминул подчеркнуть, что для обеспечения лучших условий приема туристов введение дополнительного сбора необходимо. По его оценке, для решение вопросов со зданиями, которые находятся под охраной государства, Петербургу нужно 10 млрд рублей. «Это порядка 255 жилых домов и других зданий со сложной архитектурой, которые требуют особого внимания»,. - сообщил он.

По оценке г-на Беглова, ведение туристического сбора в размере ста рублей в сутки с иностранных туристов на их интересе к Петербургу не скажется, поскольку «это совсем небольшая сумма для них».

«А для города это 1,5-2 млрд рублей в год - хорошие деньги, которые дадут возможность заняться историческим центром, - подчеркнул главаПетербурга. - А самое главное — развивать туризм».

/TOURBUS.RU