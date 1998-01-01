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06 июня
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Метрополитен выделит сотрудников, чтобы помочь аэропорту Шереметьево выдавать багаж/ Рейс iFly из Антальи в Уфу вылетел с 15-часовой задержкой/ МИД РФ предупредил об акциях протеста в Риме
Метрополитен выделит сотрудников, чтобы помочь аэропорту Шереметьево выдавать багаж
Московский метрополитен выделит сотрудников, чтобы помочь аэропорту Шереметьево решить проблему с выдачей багажа пассажирам, — рассказали «Интерфаксу» в Московской транспортной прокуратуре.
Телеграм-канал Baza, тем временем, опубликовал фото объявления, предназначенного, очевидно, для внутреннего пользования. Администрация Шереметьево предлагает сотрудникам подработать грузчиками за 1000 рублей в час. Подлинность объявления, впрочем, не подтверждена.
В то же время Минтранс РФ жестко отреагирует на сбои в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. Как говорится в сообщении министерства, глава Минтранса Евгений Дитрих "готов на ближайшем заседании совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа в воздушной гавани".
"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках", — подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево рассчитывает решить проблему задержек при выдаче багажа ближе к июлю.
Рейс iFly из Антальи в Уфу вылетел с 15-часовой задержкой
Рейс авиакомпании iFly из турецкой Антальи в Уфу вылетел вчера с 15-часовой задержкой, следует из данных онлайн-табло аэропорта курорта.
Рейс должен был вылететь в 22:00 4 июня и прилететь в Уфу в 4 утра 5 июня по местному времени. В итоге самолет вылетел из аэропорта Антальи лишь в 13:19.
Как пояснил пресс-секретарь iFly Александр Коровка, в Анталье задержались около 300 пассажиров. По его словам, их разместили в отелях и предоставили питание.
"Задержка связана с двумя причинами. Во-первых, в Турции мы дополнительно решили провести техническое обслуживание, так как у инженеров были вопросы. Мы столкнулись со следующей проблемой – в Турции вчера был праздник Ураза-байрам, сегодня технический состав был укомплектован не полностью.
Поскольку было потрачено много времени, мы решили вызвать резервный борт, на котором туристы и вылетели домой", — рассказал представитель iFly.
МИД РФ предупредил об акциях протеста в Риме
Акции протеста профсоюзов запланированы в Риме на 8 июня, шествие пройдет в центре города, сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.
«В столице Италии Риме 8 июня пройдут акции протеста профсоюзов. Шествие начнется в 9 утра от Piazza della Repubblica к Piazza del Popolo. В центре возможно ограничение движения общественного транспорта. Будут усилены меры безопасности на улицах столицы», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Как отмечают местные СМИ, профсоюзы выступают против безработицы, неустойчивого положения временных работников, которых штрафуют за каждый промах, а также против неравенства в системе соцобеспечения.
/TOURBUS.RU
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