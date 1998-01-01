Новости

Горячие новости

Метрополитен выделит сотрудников, чтобы помочь аэропорту Шереметьево выдавать багаж/ Рейс iFly из Антальи в Уфу вылетел с 15-часовой задержкой/ МИД РФ предупредил об акциях протеста в Риме

Метрополитен выделит сотрудников, чтобы помочь аэропорту Шереметьево выдавать багаж

Московский метрополитен выделит сотрудников, чтобы помочь аэропорту Шереметьево решить проблему с выдачей багажа пассажирам, — рассказали «Интерфаксу» в Московской транспортной прокуратуре.

Телеграм-канал Baza, тем временем, опубликовал фото объявления, предназначенного, очевидно, для внутреннего пользования. Администрация Шереметьево предлагает сотрудникам подработать грузчиками за 1000 рублей в час. Подлинность объявления, впрочем, не подтверждена.

В то же время Минтранс РФ жестко отреагирует на сбои в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки. Как говорится в сообщении министерства, глава Минтранса Евгений Дитрих "готов на ближайшем заседании совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа в воздушной гавани".

"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках", — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево рассчитывает решить проблему задержек при выдаче багажа ближе к июлю.

Рейс iFly из Антальи в Уфу вылетел с 15-часовой задержкой

Рейс авиакомпании iFly из турецкой Антальи в Уфу вылетел вчера с 15-часовой задержкой, следует из данных онлайн-табло аэропорта курорта.

Рейс должен был вылететь в 22:00 4 июня и прилететь в Уфу в 4 утра 5 июня по местному времени. В итоге самолет вылетел из аэропорта Антальи лишь в 13:19.

Как пояснил пресс-секретарь iFly Александр Коровка, в Анталье задержались около 300 пассажиров. По его словам, их разместили в отелях и предоставили питание.

"Задержка связана с двумя причинами. Во-первых, в Турции мы дополнительно решили провести техническое обслуживание, так как у инженеров были вопросы. Мы столкнулись со следующей проблемой – в Турции вчера был праздник Ураза-байрам, сегодня технический состав был укомплектован не полностью.

Поскольку было потрачено много времени, мы решили вызвать резервный борт, на котором туристы и вылетели домой", — рассказал представитель iFly.

МИД РФ предупредил об акциях протеста в Риме

Акции протеста профсоюзов запланированы в Риме на 8 июня, шествие пройдет в центре города, сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

«В столице Италии Риме 8 июня пройдут акции протеста профсоюзов. Шествие начнется в 9 утра от Piazza della Repubblica к Piazza del Popolo. В центре возможно ограничение движения общественного транспорта. Будут усилены меры безопасности на улицах столицы», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как отмечают местные СМИ, профсоюзы выступают против безработицы, неустойчивого положения временных работников, которых штрафуют за каждый промах, а также против неравенства в системе соцобеспечения.

/TOURBUS.RU



