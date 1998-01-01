Новости Coral Travel начинает программы полетов в Турцию ещё из трех российских регионов Эксперты комментируют новые чартерные программы в Анталью из Калуги, Брянска и Махачкалы

Туристам туроператора Coral Travel этим летом стали доступны три новых города вылета на чартерных рейсах в Турцию. При этом неожиданностью стало то, что, вопреки обыкновению, цены на туры с вылетами из новых регионов сейчас заметно ниже, чем аналогичные по параметрам туры с вылетом из Москвы, - сообщает АТОР. Как сообщила руководитель службы по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, в начале июня для удобства региональных туристов компания добавила в свою чартерную полетную программу три новых города вылета на популярный турецкий курорт Анталья. Так, 3 июня стартовала чартерная полетная программа Coral Travel на бортах авиакомпании Royal Flight из Калуги. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing B 737-800 с частотой 2 раза в неделю. Сейчас цены туров Coral Travel с вылетом из Калуги 03.06 на 7 ночей в отель Q Aventura Park Hotel 5* (Аланья) начинаются от 29 844 р. на одного человека в двухместном номере, а цены аналогичных по параметрам туров (тот же отель, дата, продолжительность, тип питания) с вылетом из Москвы – от 31 608 р. на одного человека. 9 июня у Coral Travel становятся доступны и вылеты из Махачкалы, частота чартерных рейсов в Анталью – 2 раза в неделю. Все места на первом рейсе уже проданы. Цены на туры из Махачкалы также пока ниже, чем из Москвы. Так, туры из Махачкалы с вылетом 23.06 в Турцию (7 ночей, отель Blue Wave Suites 4* (Аланья), питание «все включено») стартуют от 31697 р. за человека в двухместном номере. Цена тура с этими же условиями, но из Москвы – 34914 р. за человека. Наконец, со 2 июля у Coral Travel открыты продажи туров с вылетом в Анталью из Брянска. Чартерные рейсы здесь, как и в Калуге, будет выполнять авиакомпания Royal Flight. На маршрут поставлен самолет Boeing B 757-200, частота вылетов из Брянска – 2 раза в неделю. Цены на туры с вылетом из Брянска также пока выглядят более доступными, чем аналогичные с вылетом из аэропортов Москвы. Минимальная цена тура с вылетом из Брянска 2 июля на 7 ночей в отель Meridia Beach Hotel 5* (Аланья) с питанием all inclusive сейчас находится на уровне 35 954 р. за 1 человека в двухместном номере. Цена тура со всеми теми же параметрами из Москвы – 40 820 р. на человека. Как сообщают в Coral Travel, все программы из Калуги, Махачкалы и Брянска запланированы до конца пляжного сезона. Наш корреспондент связался с Юлией Марзмуд, менеджером калужского турагентства «Вокруг Света», и попросил рассказать о продаже новых туров в Турцию от Coral Travel. По словам Юлии, продажи идут хорошо и пока никаких проблем у туристов не возникало. «Пока сложно сказать, насколько успешен проект, эти туры мы стали продавать всего два дня назад. Нужно дождаться возвращения наших туристов, чтобы картина была полной. Пока я могу сказать, что все вылеты были выполнены вовремя, заселения тоже прошли хорошо. Что будет на обратном пути - неизвестно, но мы надеемся на лучшее. Говоря о стоимости туров, отмечу, что на сегодня не все туры выходят дешевле, чем с вылетом из Москвы. Все зависит от отеля, выбранного туристами». /TOURBUS.RU

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