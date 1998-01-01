Новости В Кронштадте хотят построить океанариум, дайвинг-центр, дирижабледром и отели Журналистам представили масштабный проект «туристического преображения» Кронштадта под названием «Остров фортов»

В минувшее воскресенье журналистам официально представили новый масштабный проект под названием «Остров фортов», который при условии его реализации может стать одним из самых крупных в истории современного питерского туризма, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. От одного только перечисления того, что может войти в состав проекта, захватывает дух. Дайвинг-центр с глубоководным бассейном. Аттракцион виртуальной реальности. Океанариум с технопарком. Канатная дорога. Дирижабледром. Гостиничные комплексы. И даже паромная линия в Хельсинки… Не говоря уже про то, что в проекте должны быть задействованы окружающие Кронштадт форты (в частности, речь идет о Кроншлоте, Александре I и Петре I), благодаря ему появятся тысячи новых рабочих мест, а объем турпотока на этом направлении вырастет до 5 млн человек в год. «Проект, который мы представляем, имеет все шансы стать одним из самых масштабных в современной истории Петербурга», - не без удовольствия сообщила журналистам глава АНО по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте «Остров фортов» Марика Коротаева. И заверила, что новинка уже на днях будет представлена в рамках Петербургского международного экономического форума, где для нее специально проведут соответствующую размаху презентацию. А то, что размах есть, подтвердил хотя бы тот факт, что специально для этого из Москвы в Петербург «командировали» теплоход «Баттерфляй» из флотилии Radisson Royal, который в течение месяца станет выполнять в Финском заливе пилотные рейсы из Северной столицы в Кронштадт. Которые, как говорят организаторы, и станут «первой ласточкой» проекта, позволяющей прощупать спрос на новинку. Глава петербургского Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич в успех проекта верит. Во всяком случае, говоря о сегодняшнем дне Кронштадта, чиновник заявил: в 2018-м остров посетили около 1,5 млн гостей, а интерес к нему проявляют не только россияне, но и, например, китайцы. «Да, маршрут в Кронштадт, выполняемый на комфортабельном судне, Петербургу нужен, - считает он. – Он вполне может быть востребован туристами наряду с другими более чем ста водными, существующими в городе». Правда, ни конкретных сроков, ни конкретных объемов затрат организаторы проекта «Остров фортов» не называют. Марика Коротаева говорит о том, что он будет выполняться поэтапно и в целом его реализация займет пять лет. О том, что федеральные деньги понадобятся на реставрацию и реконструкцию находящихся в состоянии разрухи фортов, а городские – на обустройство инфраструктуры. «Мы рассчитываем на то, что со стороны Петербурга нам окажут посильную помощь в части создания транспортных развязок, логистики, подключения к коммуникациям и так далее», - говорит она. Но даже приблизительных сумм затрат при этом не называет, поскольку «это задумка, идея, и она может видоизменяться в зависимости от того, а что город сам попросит». Стоит добавить, что в реальности Кронштадт уже не раз пытались тем или иным образом использовать в общих интересах. В числе таких попыток – перебазирование на остров всех судостроительных мощностей города во главе с «Адмиралтейскими верфями», идея создания в Кронштадте под эгидой Русского географического общества огромного музея затонувших кораблей, переезд туда выпускающих специалистов для ВМФ учебных заведений и передислокация Международного военно-морского форума. Однако ни одна из этих задумок реализована так и не была, поскольку приспособление имеющих несомненную историческую ценность построек Кронштадта и окружающих его фортов под современные цели требует колоссальных средств, вкладывать которые в проекты с непонятной окупаемостью инвесторы не хотят. Остается посмотреть, как будет на этот раз, когда в проект «впрягаются» люди, близкие к реализации масштабного подмосковного парка «Патриот». /TOURBUS.RU

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