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06 июня
«Аптекарский огород» на два дня стал уголком Италии
Более 23 тысяч москвичей и гостей города посетили в минувшие выходные Дни Италии в российской столице
Первого и второго июня итальянцы вместе с москвичами отпраздновали День Республики Италии. Мероприятие было организовано посольством и Генеральным консульством Италии в Москве.
В этом году у москвичей и гостей столицы впервые появилась возможность присоединиться к итальянскому сообществу и принять участие в праздновании Национального дня Италии в одном из самых уютных уголков Москвы – Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Гости праздника увидели выступления звезд итальянской эстрады, танцевали таранту с профессиональными танцорами, попробовали самые знаменитые блюда итальянской кухни, приготовленные руками шеф-поваров известных ресторанов итальянской кухни в Москве и многое другое.
В субботу, 1 июня официально открыл праздник приветственным словом генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте.
В воскресенье, 2 июня, в День Республики мероприятие посетил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, после выступления которого со сцены прозвучали гимны России и Италии в исполнении детского хора.
Во второй день мероприятия выступил с концертом золотой голос Италии 80-х Аль Бано (на фото). Певец в 2018 году заявил о завершении своей карьеры - услышать любимые хиты в живом исполнении всемирно признанного артиста стало для зрителей настоящим подарком - вся площадка перед сценой была наполнена хором восторженных поклонников, наизусть певших вместе с артистом его лучшие композиции. Певец с удовольствием общался, фотографировался и раздавал автографы в течение всего дня.
Ценители искусства имели возможность посетить сразу две увлекательных выставки - старинных велосипедов. Экспонаты выставки «Вся жизнь в одном велосипеде» собирались коллекционером 40 лет: среди них есть очень редкие образцы.
Ну и какой же праздник без всеми любимой итальянской еды? На большом фуд-корте гостям предложили домашнею пасту, ароматную пиццу, представленную в широком ассортименте различных вкусов, хрустящие классические и вегетарианские панини, вкуснейшее итальянское мороженое, десерты и многое другое.
/TOURВUS.RU
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