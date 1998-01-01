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06 июня
«Аптекарский огород» на два дня стал уголком Италии
Более 23 тысяч москвичей и гостей города  посетили в минувшие выходные Дни Италии в российской столице

Первого и второго  июня итальянцы вместе с москвичами отпраздновали День Республики Италии. Мероприятие было организовано посольством и Генеральным консульством Италии в Москве. 

В этом году у москвичей и гостей столицы впервые появилась возможность присоединиться к итальянскому сообществу и принять участие в праздновании Национального дня Италии в одном из самых уютных уголков Москвы – Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Гости праздника увидели выступления звезд итальянской эстрады, танцевали таранту с профессиональными танцорами, попробовали самые знаменитые блюда итальянской кухни, приготовленные руками шеф-поваров известных ресторанов итальянской кухни в Москве и многое другое.

 

В субботу, 1 июня официально открыл праздник приветственным словом генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте.

В воскресенье, 2 июня, в День Республики мероприятие посетил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, после выступления которого со сцены прозвучали гимны России и Италии в исполнении детского хора.

Праздник отличился очень насыщенной концертной программой, в которой выступили приглашенные звезды итальянской эстрады: харизматичный итальянский рок-певец Давид Де Григорио, феноменальный исполнитель и композитор Мэтью Ли, известный своей неординарной манерой исполнения музыки в жанре рок-н-ролл, знаменитая Матия Базар, хиты которой горячо любимы слушателями по всему миру, а также Летисия Онорати и Паоло Ди Сабатино.

 

Во второй день мероприятия выступил с концертом золотой голос Италии 80-х Аль Бано (на фото). Певец в 2018 году заявил о завершении своей карьеры - услышать любимые хиты в живом исполнении всемирно признанного артиста стало для зрителей настоящим подарком - вся площадка перед сценой была наполнена хором восторженных поклонников, наизусть певших вместе с артистом его лучшие композиции. Певец с удовольствием общался, фотографировался и раздавал автографы в течение всего дня.

 

Ценители искусства имели возможность посетить сразу две увлекательных выставки - старинных велосипедов. Экспонаты выставки «Вся жизнь в одном велосипеде» собирались коллекционером 40 лет: среди них есть очень редкие образцы. 

На маркете Made in Italy можно было приобрести настоящие итальянские продукты, сувениры, ювелирные изделия и косметику, а в корнере BoscoBambino были представлены лучшие детские итальянские бренды.
Запланировать путешествие по солнечной Италии помогали гостям представители туроператоров, отелей и авиакомпаний на стенде Национального агентства Италии по туризму ENIT.

 

Ну и какой же праздник без всеми любимой итальянской еды? На большом фуд-корте гостям предложили домашнею пасту, ароматную пиццу, представленную в широком ассортименте различных вкусов, хрустящие классические и вегетарианские панини, вкуснейшее итальянское мороженое, десерты и многое другое.

Маленьких участников праздника ждала и обширная интерактивная программа. Например, творческие мастер-классы "Рисуем картины вместе", по итогам которого Франческо Форте лично выбрал лучшие работы и наградил юных художников специальными призами от консульства Италии в Москве.

/TOURВUS.RU


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